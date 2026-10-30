Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (30), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
FRANCISCO OLIVATO JUNIOR – Araçatuba
Idade: 60 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 30/10/2026, às 7h
Sepultamento: 30/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Jardim da Luz
ELIA PERES RISSI – Santo Antônio do Aracanguá
Idade: 81 anos
Velório: Velório Municipal de Santo Antônio do Aracanguá
Data: 30/10/2026, às 9h
Sepultamento: 30/10/2026, horário não informado
Local: Cemitério de Santo Antônio do Aracanguá
ANTÔNIO NASCIMENTO NETO – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 30/10/2026, às 8h
Sepultamento: 30/10/2026, às 13h
Local: Crematório Cardassi
ELISABETE FRANCISCO LIMA – Araçatuba
Idade: 65 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 30/10/2026, às 15h
Sepultamento: 31/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
REINALDO GOMES ROCHA – Birigui
Idade: 56 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 29/10/2026, às 23h
Sepultamento: 30/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
MARCOS APARECIDO LEITE – Birigui
Idade: 61 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 30/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 30/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
LAERCIO FREIRE – Rinópolis
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal de Gabriel Monteiro
Data: 30/10/2026, às 11h
Sepultamento: 31/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Municipal de Rinópolis
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