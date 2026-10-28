Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (28), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
ANDRÉ LUIS DE FREITAS MANZANO – Araçatuba
Idade: 55 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 28/10/2026, às 8h
Sepultamento: 28/10/2026, horário indefinido
Local: Crematório Cardassi
ALTANIR ANDREOLI – Araçatuba
Idade: 62 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 28/10/2026, às 10h
Sepultamento: 28/10/2026, às 16h30
Local: Cemitério Recanto de Paz
MARCOS ANTONIO BARDUCI – Birigui
Idade: Não informada
Velório: Capela Cardassi de Birigui
Data: 28/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 28/10/2026, horário não informado
Local: Cemitério de Birigui
LUZIA MARTINATTI BONIFACIO – Birigui
Idade: 69 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 28/10/2026, às 7h
Sepultamento: 28/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
MARIA ALVES RIBEIRO (MARA) – Rinópolis
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal de Rinópolis
Data: 27/10/2026, às 20h
Sepultamento: 28/10/2026, saída às 8h
Local: Cemitério Municipal de Rinópolis
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