Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (28), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

ANDRÉ LUIS DE FREITAS MANZANO – Araçatuba

Idade: 55 anos

Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data: 28/10/2026, às 8h

Sepultamento: 28/10/2026, horário indefinido

Local: Crematório Cardassi