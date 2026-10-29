Profissionais que atuam na segurança pública de Birigui foram homenageados durante uma solenidade realizada na noite de quarta-feira (28), na Câmara Municipal. A cerimônia reconheceu agentes que se destacaram pelo trabalho desenvolvido em benefício da população.

Entre as honrarias entregues estavam as Medalhas Destaque do Ano, Cabo PM Luiz José Vito Filho e de Honraria Municipal. As homenagens foram destinadas a integrantes das polícias Militar e Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, além de bombeiros civis e atiradores do Tiro de Guerra.

A Polícia Militar esteve representada na cerimônia pelo tenente-coronel PM Antônio Lino Neto, que representou o comandante do CPI-10, coronel PM Marcos Rogério Lemes, e pelo major PM Moacyr Caldeira Junior, representante do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), tenente-coronel PM Renê Rodrigues Antonio.