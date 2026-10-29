Profissionais que atuam na segurança pública de Birigui foram homenageados durante uma solenidade realizada na noite de quarta-feira (28), na Câmara Municipal. A cerimônia reconheceu agentes que se destacaram pelo trabalho desenvolvido em benefício da população.
Entre as honrarias entregues estavam as Medalhas Destaque do Ano, Cabo PM Luiz José Vito Filho e de Honraria Municipal. As homenagens foram destinadas a integrantes das polícias Militar e Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, além de bombeiros civis e atiradores do Tiro de Guerra.
A Polícia Militar esteve representada na cerimônia pelo tenente-coronel PM Antônio Lino Neto, que representou o comandante do CPI-10, coronel PM Marcos Rogério Lemes, e pelo major PM Moacyr Caldeira Junior, representante do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), tenente-coronel PM Renê Rodrigues Antonio.
Entre os integrantes do 2º BPM/I homenageados estavam a 2ª sargento PM Kedma da Matta Fernandes e o cabo PM Matheus Henrique Souza Lopes, reconhecidos pelos serviços prestados à comunidade e pela atuação profissional.
Capitão recebe título de Cidadão Biriguiense
Durante a solenidade, o capitão PM Arilson Henrique Lugão de Araujo também recebeu o título de Cidadão Biriguiense.
A homenagem reconheceu os serviços prestados pelo oficial ao município, especialmente durante o período em que esteve à frente da 4ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Birigui.
Em seu pronunciamento, Lugão destacou os resultados obtidos pela Polícia Militar e ressaltou a necessidade de integração entre as diferentes instituições responsáveis pela segurança pública.
Segundo o capitão, o trabalho conjunto entre as forças é fundamental para o enfrentamento da criminalidade e para ampliar a proteção oferecida à população.
A cerimônia marcou o reconhecimento do Legislativo municipal a profissionais que atuam diariamente na segurança da cidade, destacando o compromisso e a dedicação dos agentes no desempenho de suas funções.
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