Por trás do atendimento em uma unidade de saúde, das aulas nas escolas municipais, da manutenção dos espaços públicos e dos serviços administrativos que fazem a cidade funcionar, existe o trabalho diário de milhares de profissionais. Em Araçatuba, são 3.863 servidores públicos municipais ativos, responsáveis por atividades que fazem parte da rotina da população e que, muitas vezes, passam despercebidas.

Celebrado nesta quarta-feira (28), o Dia do Servidor Público é uma oportunidade de reconhecer a importância desses trabalhadores para o funcionamento dos municípios e para a garantia de serviços essenciais. Em Araçatuba, porém, a data será observada pela administração municipal na sexta-feira (30), quando haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

Trabalho que chega à rotina da população

A atuação dos servidores municipais está presente em diferentes momentos da vida dos moradores. Na saúde, esses profissionais participam do atendimento nas unidades e dos serviços de assistência. Na educação, contribuem para a formação de crianças e jovens. Também trabalham na assistência social, na infraestrutura, na segurança e nos setores administrativos que dão suporte às atividades da Prefeitura.