Por trás do atendimento em uma unidade de saúde, das aulas nas escolas municipais, da manutenção dos espaços públicos e dos serviços administrativos que fazem a cidade funcionar, existe o trabalho diário de milhares de profissionais. Em Araçatuba, são 3.863 servidores públicos municipais ativos, responsáveis por atividades que fazem parte da rotina da população e que, muitas vezes, passam despercebidas.
Celebrado nesta quarta-feira (28), o Dia do Servidor Público é uma oportunidade de reconhecer a importância desses trabalhadores para o funcionamento dos municípios e para a garantia de serviços essenciais. Em Araçatuba, porém, a data será observada pela administração municipal na sexta-feira (30), quando haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais.
Trabalho que chega à rotina da população
A atuação dos servidores municipais está presente em diferentes momentos da vida dos moradores. Na saúde, esses profissionais participam do atendimento nas unidades e dos serviços de assistência. Na educação, contribuem para a formação de crianças e jovens. Também trabalham na assistência social, na infraestrutura, na segurança e nos setores administrativos que dão suporte às atividades da Prefeitura.
A continuidade desses serviços depende de profissionais que executam tarefas distintas, desde o atendimento direto ao cidadão até o planejamento e a organização das atividades internas.
Em resposta à Folha da Região, a Prefeitura de Araçatuba destacou que os servidores são fundamentais para o funcionamento da cidade e para que as políticas públicas cheguem à população. Segundo a administração municipal, dedicação, conhecimento e compromisso contribuem para um atendimento mais eficiente e humanizado.
A valorização desses trabalhadores, portanto, envolve não apenas o reconhecimento pelo serviço prestado, mas também condições adequadas de trabalho, oportunidades de capacitação e estrutura para o desempenho das funções.
Há 25 anos na Prefeitura
Uma das trajetórias que ajudam a ilustrar a experiência acumulada no serviço público municipal é a de Odair Donizete Rocha, servidor efetivo que completa 25 anos de atuação na Prefeitura de Araçatuba.
Oficial administrativo de carreira, ele ocupa atualmente o cargo comissionado de diretor do Departamento de Serviços e Zeladorias, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. O departamento é responsável pela gestão de serviços relacionados aos cemitérios municipais, ao Arquivo, à Capela Funerária, ao Paço Municipal e à rodoviária.
A história de Odair na administração pública começou em 2001, quando foi convidado a assumir um cargo comissionado no departamento de Compras, no setor de licitações. Ele havia prestado concurso público no ano anterior e, posteriormente, foi convocado para assumir o cargo efetivo.
Desde então, acompanhou mudanças na estrutura administrativa e em serviços que impactam diretamente a vida dos moradores.
Obra que marcou a trajetória
Entre as lembranças mais significativas dos 25 anos de trabalho, Odair destaca a implantação do sistema de abastecimento que trouxe água do Rio Tietê para Araçatuba, localizado a aproximadamente 18 quilômetros da cidade.
Para ele, a obra representa uma transformação importante na infraestrutura municipal e na segurança do abastecimento de água.
“De todos esses momentos, nesses 25 anos, o que mais marcou, que eu recordo diariamente, de importância na gestão pública, foi trazerem a água do Rio Tietê para a cidade de Araçatuba, que fica aproximadamente 18 km, É a única cidade não ribeirinha que recebe água tratada e distribui à população. Eu vejo que Araçatuba nunca vai ter problema de falta de água com essa obra”, afirma.
O servidor considera que o sistema foi um marco para o município e demonstra como obras de infraestrutura podem produzir efeitos duradouros na vida da população.
A experiência também evidencia uma característica do serviço público: os profissionais acompanham mudanças que nem sempre aparecem no cotidiano de forma imediata, mas que podem influenciar a prestação de serviços por muitos anos.
Servir também é acolher
Ao falar sobre a função do servidor municipal, Odair destaca que o trabalho vai além do cumprimento de procedimentos administrativos. Para ele, a relação com os moradores deve ser pautada pela disposição de ouvir, orientar e buscar soluções para as demandas apresentadas.
“Para mim, realmente, é o acolhimento, a prestação de serviço para ajudar a população”, afirma.
Na avaliação do servidor, quem procura a Prefeitura geralmente chega com uma necessidade e espera encontrar orientação ou uma resposta para o problema. Por isso, considera essencial que o atendimento seja realizado com atenção e respeito.
“Sobre o servidor municipal na administração pública, eu vejo que a Administração Pública é importante para a população e para o servidor público, porque nós estamos aqui pra servir, acolher os munícipes, pois eles criam grande expectativa quando ao nosso papel, sobre os serviços prestados por nós. Para mim, realmente, é o acolhimento, a prestação de serviço pra ajudar a população. A minha missão de ser servidor é pra ajudar a população no objetivo que eles vêm buscar junto ao nosso serviço. É fazer o melhor, do melhor jeito possível, que é acolhendo os munícipes”, diz.
A fala reforça uma dimensão importante do trabalho público: além de executar tarefas e cumprir regras, o servidor representa um ponto de contato entre a administração municipal e o cidadão.
Desafios para os próximos anos
O reconhecimento da importância dos servidores também passa pela discussão sobre as condições necessárias para que esses profissionais continuem desempenhando suas funções com qualidade.
Questionada sobre as prioridades para os próximos anos, a Prefeitura de Araçatuba apontou a valorização dos trabalhadores, a promoção de um ambiente de trabalho saudável, a capacitação contínua e a modernização dos processos como desafios da administração municipal.
Segundo o município, a proposta é fortalecer as condições para que os profissionais exerçam suas atividades, considerando tanto as necessidades da população quanto a responsabilidade com os recursos públicos.
Essas questões envolvem diferentes aspectos da gestão, como atualização profissional, melhoria dos procedimentos internos e organização do trabalho. Também colocam em evidência a necessidade de conciliar a qualidade dos serviços oferecidos com a estrutura disponível na administração.
Histórias como a dele ajudam a dimensionar a importância da experiência acumulada no funcionalismo, sem deixar de lado os desafios de modernização, valorização e melhoria do atendimento.
No cotidiano de uma cidade, o serviço público não se resume a prédios, equipamentos ou procedimentos. Ele também depende das pessoas que recebem os moradores, executam as atividades e trabalham para que os serviços cheguem à população.
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