A Polícia Civil identificou ex-funcionários de uma família suspeitos de envolvimento em um furto a uma residência de alto padrão, no bairro Ipanema, em Araçatuba. A informação foi confirmada pelo delegado Flávio Miranda, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), durante entrevista nesta quinta-feira (29), após a deflagração da Operação Lastro.

A operação também resultou na prisão temporária de uma mulher investigada por participação no roubo a uma joalheria, ocorrido em setembro, na região central da cidade. Ao todo, os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária.

Segundo o delegado, a operação reuniu duas investigações independentes, sem qualquer ligação entre os crimes. Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares, joias, perfumes e uma motocicleta utilizada no assalto à joalheria.

Ex-funcionários são investigados por furto em condomínio