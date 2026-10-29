A Polícia Civil identificou ex-funcionários de uma família suspeitos de envolvimento em um furto a uma residência de alto padrão, no bairro Ipanema, em Araçatuba. A informação foi confirmada pelo delegado Flávio Miranda, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), durante entrevista nesta quinta-feira (29), após a deflagração da Operação Lastro.
A operação também resultou na prisão temporária de uma mulher investigada por participação no roubo a uma joalheria, ocorrido em setembro, na região central da cidade. Ao todo, os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária.
Segundo o delegado, a operação reuniu duas investigações independentes, sem qualquer ligação entre os crimes. Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares, joias, perfumes e uma motocicleta utilizada no assalto à joalheria.
Ex-funcionários são investigados por furto em condomínio
O furto à residência ocorreu no dia 18 de outubro, enquanto a proprietária, uma advogada de 47 anos, estava viajando com familiares.
Na ocasião, os criminosos levaram um cofre, joias de ouro, relógios de luxo, dinheiro em reais e dólares, equipamentos eletrônicos e outros objetos de valor.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou o desaparecimento de R$ 4 mil e US$ 3,5 mil, além de oito relógios de marcas como Michael Kors, Tissot, Emporio Armani e TAG Heuer.
Os invasores também levaram perfumes, maquiagens importadas, cartões bancários, talões de cheques e quatro passaportes.
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou indícios de participação de pessoas que já trabalharam para a família.
"São pessoas ligadas à família, que já trabalharam para a família", afirmou o delegado Flávio Miranda.
De acordo com ele, a suspeita de participação de funcionários ganhou força diante das características do crime, ocorrido em um condomínio com sistema de segurança.
A polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão relacionados a esse caso.
O valor total do prejuízo ainda não foi calculado. Segundo Miranda, a apuração depende também das informações fornecidas pelas vítimas sobre os bens furtados.
Mulher é presa por participação em roubo a joalheria
A segunda investigação está relacionada ao roubo de uma joalheria, ocorrido em 15 de setembro, na região central de Araçatuba.
Na ocasião, o principal suspeito entrou no estabelecimento usando chapéu e camisa de manga longa. Ele se passou por cliente e, minutos depois, anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado.
O criminoso obrigou as funcionárias a colocarem as joias em uma sacola e fugiu em seguida. Segundo o proprietário, o prejuízo ultrapassou R$ 1 milhão.
Dez dias depois, a Polícia Civil deflagrou uma operação, prendeu o principal suspeito, recuperou parte das joias e apreendeu um veículo adquirido com dinheiro proveniente do crime.
Agora, a Operação Lastro identificou outra pessoa suspeita de envolvimento no assalto.
"Em relação ao roubo, trata-se de um desdobramento daquela primeira fase, em que o autor principal foi preso", explicou Miranda.
Segundo o delegado, a mulher presa nesta quinta-feira, que é parente do principal investigado, teria auxiliado na disponibilização da motocicleta utilizada no crime e na receptação dos objetos roubados.
Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária relacionados ao roubo.
Durante a operação, também apreenderam a motocicleta utilizada no assalto.
Polícia recupera joias dos dois crimes
Outro resultado da Operação Lastro foi a apreensão de joias relacionadas às duas investigações.
Segundo Flávio Miranda, os policiais encontraram objetos tanto do roubo à joalheria quanto do furto à residência no condomínio de alto padrão.
Apesar das apreensões, a Polícia Civil ainda trabalha para identificar o destino dos demais bens e localizar possíveis outros envolvidos.
No caso do furto, os investigadores também procuram esclarecer a participação de outras pessoas e recuperar relógios, bebidas de alto valor, eletrônicos e demais objetos levados da residência.
Já na investigação do roubo à joalheria, a polícia busca rastrear as joias que ainda não foram recuperadas.
O delegado ressaltou que as investigações continuam e que nenhuma hipótese está descartada.
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