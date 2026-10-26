Uma mulher foi brutalmente atacada com pelo menos 23 golpes de faca durante a noite de domingo (25), em Valparaíso, na região de Araçatuba. A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba.
Conforme as informações apuradas, o principal suspeito do ataque é o ex-companheiro da vítima. Após a agressão, ele teria deixado o local e fugido. Até o momento, não havia sido localizado pelas autoridades.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, que ficará responsável pelas investigações e pela apuração das circunstâncias do crime.
O caso é tratado inicialmente como tentativa de feminicídio. A polícia deverá buscar esclarecer a dinâmica da agressão, a motivação e localizar o suspeito.
A vítima permanece sob cuidados médicos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.