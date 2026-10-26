26 de outubro de 2026
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CRIME TENTADO

Mulher é atacada com 23 facadas em Valparaíso; ex foge após crime

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma mulher foi brutalmente atacada com pelo menos 23 golpes de faca durante a noite de domingo (25), em Valparaíso, na região de Araçatuba. A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba.

Conforme as informações apuradas, o principal suspeito do ataque é o ex-companheiro da vítima. Após a agressão, ele teria deixado o local e fugido. Até o momento, não havia sido localizado pelas autoridades.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, que ficará responsável pelas investigações e pela apuração das circunstâncias do crime.

O caso é tratado inicialmente como tentativa de feminicídio. A polícia deverá buscar esclarecer a dinâmica da agressão, a motivação e localizar o suspeito.

A vítima permanece sob cuidados médicos.

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