Um eleitor foi detido pela Polícia Militar na tarde deste domingo (25), em Araçatuba, após fotografar o próprio voto durante o segundo turno das eleições. O caso ocorreu na Escola Estadual Manoel Bento da Cruz, o IE, maior colégio eleitoral do município.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o eleitor utilizou um celular para registrar a tela da urna eletrônica durante a votação. Após a constatação da irregularidade, ele foi retirado do local e conduzido pela Polícia Militar para apresentação da ocorrência à Polícia Federal.

Até o momento, a ocorrência está sendo analisada pela autoridade policial. Não havia, até a publicação desta matéria, informação sobre eventual autuação ou outras medidas adotadas contra o eleitor.

Celular é proibido na cabine