Um eleitor foi detido pela Polícia Militar na tarde deste domingo (25), em Araçatuba, após fotografar o próprio voto durante o segundo turno das eleições. O caso ocorreu na Escola Estadual Manoel Bento da Cruz, o IE, maior colégio eleitoral do município.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, o eleitor utilizou um celular para registrar a tela da urna eletrônica durante a votação. Após a constatação da irregularidade, ele foi retirado do local e conduzido pela Polícia Militar para apresentação da ocorrência à Polícia Federal.
Até o momento, a ocorrência está sendo analisada pela autoridade policial. Não havia, até a publicação desta matéria, informação sobre eventual autuação ou outras medidas adotadas contra o eleitor.
Celular é proibido na cabine
A legislação eleitoral proíbe o eleitor de entrar na cabine de votação portando celular, câmera fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que o aparelho esteja desligado. A regra está prevista no artigo 91-A da Lei nº 9.504/1997 e regulamentada pelo TSE.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), antes de entrar na cabine, o eleitor deve desligar o aparelho e deixá-lo em local indicado pela mesa receptora, que fica responsável pela guarda durante a votação. O celular é devolvido depois que o eleitor conclui o voto.
A medida tem como objetivo preservar o sigilo do voto e evitar que a escolha do eleitor seja registrada, transmitida ou divulgada. Segundo a Justiça Eleitoral, a regra também busca impedir situações de compra de votos em que alguém poderia exigir uma fotografia como comprovação da escolha. Tribunal Superior Eleitoral
O eleitor que se recusar a entregar o aparelho antes de entrar na cabine não pode ser autorizado a votar naquele momento. A ocorrência deve ser registrada em ata e, se necessário, a força policial pode ser acionada. Tribunal Superior Eleitoral
No caso registrado em Araçatuba, caberá à autoridade policial responsável avaliar as circunstâncias e definir as providências previstas na legislação eleitoral.
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