O empresário Antônio Carlos Rodrigues, de 64 anos, morador de Araçatuba, é uma das três vítimas fatais do grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (24), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá.

A colisão aconteceu na altura do quilômetro 63 da rodovia e envolveu um carro e uma motocicleta. Segundo as informações preliminares, os veículos bateram de frente e pegaram fogo após o impacto.

Antônio Carlos estava em um dos veículos e morreu no local. Até o momento, a identidade da das pessoas que estavam no carro não foi divulgada.