O empresário Antônio Carlos Rodrigues, de 64 anos, morador de Araçatuba, é uma das três vítimas fatais do grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (24), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá.
A colisão aconteceu na altura do quilômetro 63 da rodovia e envolveu um carro e uma motocicleta. Segundo as informações preliminares, os veículos bateram de frente e pegaram fogo após o impacto.
Antônio Carlos estava em um dos veículos e morreu no local. Até o momento, a identidade da das pessoas que estavam no carro não foi divulgada.
O ocupante da motocicleta também morreu em decorrência da colisão. As três vítimas morreram ainda no local do acidente.
Com o incêndio provocado pela batida, os veículos ficaram destruídos e a pista precisou ser interditada para permitir o atendimento da ocorrência, o trabalho das equipes de resgate e da perícia.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no trecho e acompanhou os procedimentos. As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão investigadas para determinar como o acidente aconteceu.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.