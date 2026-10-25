25 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARACANGUÁ

Empresário de Araçatuba é uma das vítimas de acidente na Elyeser

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vitor Moretti
Antônio Carlos Rodrigues, de 64 anos, estava em carro que pegou fogo após colisão
Antônio Carlos Rodrigues, de 64 anos, estava em carro que pegou fogo após colisão

O empresário Antônio Carlos Rodrigues, de 64 anos, morador de Araçatuba, é uma das três vítimas fatais do grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (24), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá.

A colisão aconteceu na altura do quilômetro 63 da rodovia e envolveu um carro e uma motocicleta. Segundo as informações preliminares, os veículos bateram de frente e pegaram fogo após o impacto.

Antônio Carlos estava em um dos veículos e morreu no local. Até o momento, a identidade da das pessoas que estavam no carro não foi divulgada.

O ocupante da motocicleta também morreu em decorrência da colisão. As três vítimas morreram ainda no local do acidente.

Com o incêndio provocado pela batida, os veículos ficaram destruídos e a pista precisou ser interditada para permitir o atendimento da ocorrência, o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no trecho e acompanhou os procedimentos. As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão investigadas para determinar como o acidente aconteceu.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários