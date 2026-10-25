25 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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LUTO

Veja o obituário deste domingo (25) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (25)
Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (25)

Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (25), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

MARCO AURÉLIO ALVES – Araçatuba
Idade: 60 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 24/10/2026, às 17h17
Sepultamento: 25/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Saudade  

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES – Araçatuba
Idade: 64 anos
Velório: Memorial Laluce no Jardim Brasilia
Data: 25/10/2026, das 7h às 15h
Sepultamento: não informado
Local: não informado  

VALDEMAR JOSÉ BONFIM – Piacatu
Idade: 67 anos
Velório: Velório Municipal de Piacatu
Data: 24/10/2026, às 23h30
Sepultamento: 25/10/2026, às 11h
Local: Cemitério Municipal de Piacatu  

IRENE DELABELLA SPANA – Birigui
Idade: 88 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 25/10/2026, às 7h
Sepultamento: 25/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui  

ODETE GONÇALVES DA SILVA – Birigui
Idade: 83 anos
Velório: Municipal de Brejo Alegre
Data: 25/10/2026, às 8h30
Sepultamento: 25/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Brejo Alegre  

JOÃO PINHEIRO TORRES (JOHN) – Birigui
Idade: 91 anos
Velório: Capela Bom Pastor – Sala 5
Data: 25/10/2026, às 8h30
Sepultamento: 26/10/2026, às 9h
Local: Cemitério da Consolação, em Birigui

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