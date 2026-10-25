Cristiano Alves Moreira Sobrinho, de 47 anos, morreu após sofrer um acidente de moto no final da tarde de sábado (24), no bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui.
Cristiano conduzia a motocicleta pela rua Luiz Maroni quando bateu contra uma mureta localizada em um cruzamento. Com o impacto, ele caiu e sofreu ferimentos.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro. Conforme as informações registradas sobre o caso, Cristiano teria sofrido uma parada cardíaca durante o atendimento e não resistiu.
O local do acidente foi identificado pela polícia e preservado para a realização da perícia. Durante os trabalhos, foram encontradas marcas de sangue e recolhido um par de tênis que pertencia à vítima.
A ocorrência foi registrada inicialmente como morte suspeita/queda acidental. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico.
Segundo dados divulgados pela funerária, Cristiano era casado e deixa uma filha
O velório será realizado neste domingo (25), a partir das 16h, na Capela Bom Pastor, sala 6, em Birigui.
O sepultamento está previsto para segunda-feira (26), com saída às 8h, com destino ao Cemitério da Consolação, em Birigui.
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