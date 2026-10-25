Cristiano Alves Moreira Sobrinho, de 47 anos, morreu após sofrer um acidente de moto no final da tarde de sábado (24), no bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui.

Cristiano conduzia a motocicleta pela rua Luiz Maroni quando bateu contra uma mureta localizada em um cruzamento. Com o impacto, ele caiu e sofreu ferimentos.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro. Conforme as informações registradas sobre o caso, Cristiano teria sofrido uma parada cardíaca durante o atendimento e não resistiu.