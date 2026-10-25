25 de outubro de 2026
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DECISÃO DA JUSTIÇA

Cartórios descartam retomada da votação após fechamento na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/FR
Em Birigui, urnas foram fechadas às 17h; em Araçatuba, seções que estavam abertas continuaram funcionando
Em Birigui, urnas foram fechadas às 17h; em Araçatuba, seções que estavam abertas continuaram funcionando

A votação do segundo turno das eleições prosseguiu até as 17h deste domingo (25) em Birigui e Araçatuba, com procedimentos distintos após o horário previsto para o encerramento. Até as 17h28, não havia comunicado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sobre eventual prorrogação da votação.

Em Birigui, segundo informações do cartório eleitoral, as urnas já haviam sido fechadas. O órgão esclareceu que não há possibilidade de retomar a votação após o encerramento do procedimento.

Em Araçatuba, as seções eleitorais que ainda estavam abertas continuaram funcionando. Até o momento do levantamento, não havia comunicado oficial do TRE confirmando uma prorrogação geral do horário de votação.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25) a prorrogação do horário de encerramento da votação até as 19h em todas as seções do país.

"Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje, e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até às 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento".

Por conta da decisão, a totalização dos votos, que já havia sido iniciada, foi paralisada e deve ser retomada às 19h.

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