A votação do segundo turno das eleições prosseguiu até as 17h deste domingo (25) em Birigui e Araçatuba, com procedimentos distintos após o horário previsto para o encerramento. Até as 17h28, não havia comunicado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sobre eventual prorrogação da votação.

Em Birigui, segundo informações do cartório eleitoral, as urnas já haviam sido fechadas. O órgão esclareceu que não há possibilidade de retomar a votação após o encerramento do procedimento.

Em Araçatuba, as seções eleitorais que ainda estavam abertas continuaram funcionando. Até o momento do levantamento, não havia comunicado oficial do TRE confirmando uma prorrogação geral do horário de votação.