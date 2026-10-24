Confira os velórios e sepultamentos programados para este sábado (24), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

CLAUDIA ALBERTO TRAMARIN – Araçatuba

Idade: 91 anos

Velório: Capela Municipal da Avenida Saudade

Data: 24/10/2026 – horário não informado

Sepultamento: 25/10/2026 – horário não informado

Local: não informado