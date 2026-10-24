Confira os velórios e sepultamentos programados para este sábado (24), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
CLAUDIA ALBERTO TRAMARIN – Araçatuba
Idade: 91 anos
Velório: Capela Municipal da Avenida Saudade
Data: 24/10/2026 – horário não informado
Sepultamento: 25/10/2026 – horário não informado
Local: não informado
JOICE ELAINE BONTEMPO – Araçatuba
Idade: 43 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 24/10/2026, às 11h
Sepultamento: 24/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Saudade
NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 61 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 24/10/2026, às 11h30
Sepultamento: 24/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz
WALDECI FERREIRA – Birigui
Idade: 71 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 24/10/2026, às 8h
Sepultamento: 24/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Birigui
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