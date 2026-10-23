A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) confirmou que continuará realizando seus grandes eventos em Araçatuba em 2027. A confirmação foi feita pela presidente da entidade, Monica Ribeiro de Castro Cunha, em entrevista à Folha/Sampi, após o encerramento do Potro do Futuro, Copa dos Campeões e Derby, no último domingo (18).

A edição deste ano reuniu 2.290 competidores, 4.314 animais e representantes de 21 estados brasileiros. Ao longo de 15 dias de programação, a organização contabilizou 11.772 inscrições e distribuiu R$ 5,5 milhões em premiações.

A confirmação ocorre após uma edição marcada por um forte temporal, que atingiu o recinto durante as competições e provocou danos em parte da estrutura.