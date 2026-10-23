A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) confirmou que continuará realizando seus grandes eventos em Araçatuba em 2027. A confirmação foi feita pela presidente da entidade, Monica Ribeiro de Castro Cunha, em entrevista à Folha/Sampi, após o encerramento do Potro do Futuro, Copa dos Campeões e Derby, no último domingo (18).
A edição deste ano reuniu 2.290 competidores, 4.314 animais e representantes de 21 estados brasileiros. Ao longo de 15 dias de programação, a organização contabilizou 11.772 inscrições e distribuiu R$ 5,5 milhões em premiações.
A confirmação ocorre após uma edição marcada por um forte temporal, que atingiu o recinto durante as competições e provocou danos em parte da estrutura.
Apesar dos problemas, a presidente avaliou positivamente os resultados e destacou a importância de Araçatuba para o calendário da associação.
"Nossas perspectivas são muito positivas e podemos confirmar que a ABQM estará em Araçatuba em 2027, dando continuidade à realização dos nossos grandes eventos na cidade", afirmou Monica.
Evento reuniu mais de 2,2 mil competidores
Segundo a presidente, os números registrados nesta edição demonstram a força do setor e a representatividade do Quarto de Milha brasileiro.
Durante os 15 dias de programação, o recinto recebeu competidores, criadores, proprietários de animais e equipes de diferentes regiões do país.
Além disso, a premiação de R$ 5,5 milhões contribuiu para valorizar os participantes e movimentar a cadeia produtiva ligada à raça.
"Nossa avaliação é extremamente positiva. Encerramos mais uma edição do Potro do Futuro, Copa dos Campeões e Derby com resultados que demonstram a força e a representatividade do Quarto de Milha brasileiro", destacou.
A presidente também ressaltou que a organização conseguiu concluir as competições, mesmo diante dos desafios provocados pelas condições climáticas.
Temporal de 112 km/h danificou estrutura do recinto
Um dos principais desafios enfrentados pela organização ocorreu durante o forte temporal que atingiu Araçatuba, com rajadas de vento de 112 km/h.
Segundo Monica, a tempestade provocou danos em parte da estrutura do parque, principalmente em uma área destinada às baias dos animais.
No momento da ocorrência, havia 573 pessoas e 272 animais no recinto. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.
"Nossa prioridade absoluta foi preservar a segurança das pessoas e o bem-estar dos animais", afirmou a presidente.
Após a tempestade, a associação mobilizou suas equipes e acionou o plano de contingência. Além disso, trabalhou com os órgãos competentes para avaliar os danos e reorganizar a programação.
A organização precisou ajustar o cronograma das competições para garantir a continuidade das atividades.
ABQM destaca impacto econômico para Araçatuba
A realização das competições também movimentou diferentes setores da economia de Araçatuba, especialmente hotelaria, gastronomia, comércio e prestação de serviços.
De acordo com Monica, o impacto econômico começa antes mesmo da abertura oficial, com a chegada dos animais, competidores e equipes responsáveis pela estrutura dos eventos.
Além dos hotéis e restaurantes, a movimentação beneficia postos de combustíveis, transportadoras e empresas ligadas ao setor equestre.
"São 15 dias de competições, mas a movimentação começa antes, com a chegada das equipes, dos animais e de toda a estrutura necessária para a realização do evento", explicou.
A presidente afirmou que os resultados superaram os desafios enfrentados durante a programação.
"Nossa percepção é de que tivemos resultados muito positivos, mesmo diante dos desafios enfrentados durante a programação", acrescentou.
Associação já investiu mais de R$ 15 milhões
A continuidade dos eventos em Araçatuba também está relacionada aos investimentos realizados na infraestrutura do recinto.
Segundo a presidente, a ABQM já destinou mais de R$ 15 milhões para melhorias estruturais e pretende continuar investindo em parceria com o Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) e a Prefeitura de Araçatuba.
Somente para a edição deste ano, a entidade entregou 600 novas baias no Setor F, melhorias nas redes hidráulica e de drenagem, uma nova pista de aquecimento de tambor com área coberta e a ampliação do espaço de camping.
Além disso, a associação pretende aprimorar os protocolos de segurança após os danos provocados pelo temporal.
"Seguimos comprometidos com a melhoria contínua da infraestrutura. A ABQM já investiu mais de R$ 15 milhões e continua buscando avanços em parceria com o Siran e a Prefeitura de Araçatuba", declarou Monica.
Araçatuba seguirá no calendário da ABQM
Com a confirmação para 2027, Araçatuba continuará recebendo eventos da associação, mantendo sua ligação com o setor do Quarto de Milha.
A presidente destacou que a cidade possui importância estratégica para a entidade, tanto pela estrutura disponível quanto pela relação construída ao longo dos anos.
"Araçatuba tem uma importância estratégica para o Quarto de Milha brasileiro. É uma cidade que possui uma forte conexão com a nossa Associação e que recebe milhares de pessoas de diferentes regiões do país ao longo do nosso calendário", afirmou.
Segundo Monica, a prioridade será continuar melhorando a experiência de competidores, criadores, proprietários e visitantes, com atenção à segurança e ao bem-estar dos animais.
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