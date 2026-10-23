O velório do pequeno Micael Davi Costa da Silva, de dois anos, começou às 16h desta sexta-feira (23), na Funerária Municipal de Araçatuba. No entanto, a cerimônia durou cerca de 30 minutos e foi suspensa após uma decisão conjunta entre familiares e a Secretaria Municipal de Assistência Social. A medida levou em consideração a repercussão do caso e relatos de ameaças contra parentes da criança.

A reportagem acompanhou o início da despedida, que contou apenas com a presença de familiares. Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Edson Terra, todos concordaram em restringir a cerimônia para preservar a privacidade e a segurança dos parentes.

“Foi uma decisão coletiva de todos os familiares. Eles entenderam que gostariam que fosse algo mais privativo, até mesmo pela repercussão que isso tomou”, explicou o secretário.