O velório do pequeno Micael Davi Costa da Silva, de dois anos, começou às 16h desta sexta-feira (23), na Funerária Municipal de Araçatuba. No entanto, a cerimônia durou cerca de 30 minutos e foi suspensa após uma decisão conjunta entre familiares e a Secretaria Municipal de Assistência Social. A medida levou em consideração a repercussão do caso e relatos de ameaças contra parentes da criança.
A reportagem acompanhou o início da despedida, que contou apenas com a presença de familiares. Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Edson Terra, todos concordaram em restringir a cerimônia para preservar a privacidade e a segurança dos parentes.
“Foi uma decisão coletiva de todos os familiares. Eles entenderam que gostariam que fosse algo mais privativo, até mesmo pela repercussão que isso tomou”, explicou o secretário.
Ainda conforme Terra, a preocupação com a segurança também influenciou a decisão. Alguns familiares relataram que estariam sofrendo ameaças após a repercussão da morte da criança.
“Preocupou com a segurança. Alguns relatam que houve até ameaças”, afirmou.
Sepultamento será neste sábado
O sepultamento de Micael está marcado para as 9h deste sábado (24), em Araçatuba. Antes, os familiares terão outro breve momento privado de despedida.
De acordo com o secretário, a decisão de suspender o velório durante a noite ocorreu de forma unânime entre os parentes, em entendimento com a equipe da Assistência Social.
Micael teve a morte encefálica confirmada na manhã de quinta-feira (22), após permanecer internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba.
A Polícia Civil investiga suspeitas de agressões contra a criança no ambiente doméstico. A mãe, de 27 anos, e o padrasto, de 26, estão presos preventivamente, investigados por homicídio qualificado e tortura.
Justiça avalia guarda dos irmãos de Micael
Durante a entrevista, Edson Terra também comentou a situação dos irmãos de Micael, que estão sob acolhimento institucional após uma medida excepcional adotada pelo Conselho Tutelar.
Segundo o secretário, a Justiça ainda não definiu quem ficará responsável pelas crianças. No entanto, equipes estão realizando um estudo social para avaliar os familiares interessados em assumir a guarda.
“A gente pode perceber que existe uma rede de apoio bem grande dessa família. Tem bastante parentes que se interessam. Agora o fórum faz esse estudo social e aí é uma decisão judicial”, explicou.
Terra informou ainda que o Judiciário estabeleceu um prazo de 72 horas para a realização do estudo social. Dessa forma, a expectativa é que a situação das crianças seja definida o mais breve possível.
“Nesse caso, o Conselho Tutelar optou pelo acolhimento dos irmãos, uma medida excepcional. Agora o acolhimento tem que ser o mais breve possível”, destacou.
Apesar da expectativa de que os irmãos possam ficar com familiares, a definição dependerá da avaliação técnica e de uma decisão judicial.
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