Um carro e uma motocicleta bateram de frente na manhã deste sábado (24), na altura do km 67, em Santo Antônio do Aracanguá. Segundo informações preliminares da base de Sud Menucci, três pessoas morreram no local.

Os dois ocupantes do carro morreram carbonizados, após os veículos pegarem fogo. Até o momento, as vítimas ainda não foram identificadas. O ocupante da motocicleta também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A colisão provocou um incêndio nos veículos e a pista precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e realização dos trabalhos necessários.