A primeira edição do Dia de Brincar reuniu pelo menos 5 mil pessoas no Bosque dos Araçás, antigo zoológico de Araçatuba, no sábado (17). A estimativa de público é da Guarda Civil Municipal (GCM). O evento, promovido pela Prefeitura, ofereceu uma tarde de atividades gratuitas para crianças e familiares.

Durante a programação, o público aproveitou brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial e espaços para piquenique. Além disso, as crianças tiveram acesso ao parquinho já existente no bosque.

Também houve distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, pirulitos, salgadinhos, sorvetes e refrigerantes.