19 de outubro de 2026
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DIVERSÃO

Dia de Brincar reúne 5 mil pessoas no Bosque dos Araçás

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Evento proporcionou momentos de convivência entre diferentes gerações em um dos espaços públicos tradicionais da cidade
Evento proporcionou momentos de convivência entre diferentes gerações em um dos espaços públicos tradicionais da cidade

A primeira edição do Dia de Brincar reuniu pelo menos 5 mil pessoas no Bosque dos Araçás, antigo zoológico de Araçatuba, no sábado (17). A estimativa de público é da Guarda Civil Municipal (GCM). O evento, promovido pela Prefeitura, ofereceu uma tarde de atividades gratuitas para crianças e familiares.

Durante a programação, o público aproveitou brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial e espaços para piquenique. Além disso, as crianças tiveram acesso ao parquinho já existente no bosque.

Também houve distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, pirulitos, salgadinhos, sorvetes e refrigerantes.

A iniciativa teve organização do Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com secretarias municipais, e buscou incentivar a convivência familiar e a utilização dos espaços públicos de lazer.

Atrações culturais animaram o público

Além das brincadeiras, o Dia de Brincar contou com apresentações culturais voltadas ao público infantil.

A contadora de histórias Simone Santana apresentou Chamado para a Realeza D’Ele. Já o espetáculo circense Le Cirque du Sonóis reuniu humor, poesia e elementos do circo.

O universo dos videogames também ganhou espaço com o pocket show Mundo dos Games, do Animania. Durante a apresentação, personagens como Mario Bros., Sonic e Minecraft animaram as crianças.

Outra atração foi a presença do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que chamou a atenção dos visitantes.

Integrantes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Especial de Patrulhamento (GEP) da Guarda Municipal também participaram das atividades.

Famílias elogiam iniciativa

A araçatubense Patrícia Macharetti, que participou da programação, elogiou a realização do evento e destacou a importância de oferecer atividades gratuitas para as famílias.

“Eu gostei muito da iniciativa. Aqui tem tudo o que as crianças gostam. Sou a favor de mais eventos como esse, para que a gente possa trazer as crianças e os avós. Até para nós, pais, faz bem estarmos em um espaço arborizado e gostoso como esse”, afirmou.

Além das atrações, o evento proporcionou momentos de convivência entre diferentes gerações em um dos espaços públicos tradicionais da cidade.

Prefeitura pretende realizar novas edições

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lenice Freitas, avaliou positivamente a participação da população e afirmou que a intenção é manter a iniciativa.

“O Dia de Brincar foi muito bem recebido pela população. Isso mostra a importância de momentos em família. A nossa ideia é dar continuidade a esse evento, com mais edições durante o ano”, destacou.

Apesar da intenção de realizar novas edições, a Prefeitura ainda não informou datas para os próximos encontros.

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