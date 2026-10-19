A primeira edição do Dia de Brincar reuniu pelo menos 5 mil pessoas no Bosque dos Araçás, antigo zoológico de Araçatuba, no sábado (17). A estimativa de público é da Guarda Civil Municipal (GCM). O evento, promovido pela Prefeitura, ofereceu uma tarde de atividades gratuitas para crianças e familiares.
Durante a programação, o público aproveitou brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial e espaços para piquenique. Além disso, as crianças tiveram acesso ao parquinho já existente no bosque.
Também houve distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, pirulitos, salgadinhos, sorvetes e refrigerantes.
A iniciativa teve organização do Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com secretarias municipais, e buscou incentivar a convivência familiar e a utilização dos espaços públicos de lazer.
Atrações culturais animaram o público
Além das brincadeiras, o Dia de Brincar contou com apresentações culturais voltadas ao público infantil.
A contadora de histórias Simone Santana apresentou Chamado para a Realeza D’Ele. Já o espetáculo circense Le Cirque du Sonóis reuniu humor, poesia e elementos do circo.
O universo dos videogames também ganhou espaço com o pocket show Mundo dos Games, do Animania. Durante a apresentação, personagens como Mario Bros., Sonic e Minecraft animaram as crianças.
Outra atração foi a presença do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que chamou a atenção dos visitantes.
Integrantes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Especial de Patrulhamento (GEP) da Guarda Municipal também participaram das atividades.
Famílias elogiam iniciativa
A araçatubense Patrícia Macharetti, que participou da programação, elogiou a realização do evento e destacou a importância de oferecer atividades gratuitas para as famílias.
“Eu gostei muito da iniciativa. Aqui tem tudo o que as crianças gostam. Sou a favor de mais eventos como esse, para que a gente possa trazer as crianças e os avós. Até para nós, pais, faz bem estarmos em um espaço arborizado e gostoso como esse”, afirmou.
Além das atrações, o evento proporcionou momentos de convivência entre diferentes gerações em um dos espaços públicos tradicionais da cidade.
Prefeitura pretende realizar novas edições
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lenice Freitas, avaliou positivamente a participação da população e afirmou que a intenção é manter a iniciativa.
“O Dia de Brincar foi muito bem recebido pela população. Isso mostra a importância de momentos em família. A nossa ideia é dar continuidade a esse evento, com mais edições durante o ano”, destacou.
Apesar da intenção de realizar novas edições, a Prefeitura ainda não informou datas para os próximos encontros.
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