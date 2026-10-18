Quatro falecimentos foram registrados em Araçatuba e Andradina, com velórios iniciados neste domingo (18) e sepultamentos programados para esta segunda-feira (19).
Em Araçatuba, Luzia da Silva Curto, de 89 anos, está sendo velada desde as 12h deste domingo, no Cardassi Saudade. O sepultamento está previsto para as 10h de segunda-feira, no Cemitério Saudade.
Também em Araçatuba, Romilda Ferreira Gomes, de 77 anos, teve o velório iniciado às 12h deste domingo, no Cardassi Prestes Maia. O sepultamento ocorrerá às 10h de segunda-feira, no Cemitério Recanto de Paz.
Odilon Lourenço Barbosa, de 79 anos, está sendo velado no Cardassi Prestes Maia. A cerimônia teve início às 11h deste domingo. O sepultamento está marcado para as 9h de segunda-feira, no Cemitério Recanto de Paz.
Em Andradina, Nilson Correia de Souza, de 60 anos, está sendo velado no Memorial Grupo PAF. A cerimônia ocorre até as 22h deste domingo. O velório será retomado às 8h de segunda-feira, com o sepultamento marcado para as 11h, no Cemitério Campo São Sebastião.
A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
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