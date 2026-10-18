18 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Confira falecimentos em Araçatuba e Andradina neste domingo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Velórios ocorrem neste domingo (18) e os sepultamentos estão previstos para segunda-feira (19), nos cemitérios das duas cidades
Velórios ocorrem neste domingo (18) e os sepultamentos estão previstos para segunda-feira (19), nos cemitérios das duas cidades

Quatro falecimentos foram registrados em Araçatuba e Andradina, com velórios iniciados neste domingo (18) e sepultamentos programados para esta segunda-feira (19).

Em Araçatuba, Luzia da Silva Curto, de 89 anos, está sendo velada desde as 12h deste domingo, no Cardassi Saudade. O sepultamento está previsto para as 10h de segunda-feira, no Cemitério Saudade.

Também em Araçatuba, Romilda Ferreira Gomes, de 77 anos, teve o velório iniciado às 12h deste domingo, no Cardassi Prestes Maia. O sepultamento ocorrerá às 10h de segunda-feira, no Cemitério Recanto de Paz.

Odilon Lourenço Barbosa, de 79 anos, está sendo velado no Cardassi Prestes Maia. A cerimônia teve início às 11h deste domingo. O sepultamento está marcado para as 9h de segunda-feira, no Cemitério Recanto de Paz.

Em Andradina, Nilson Correia de Souza, de 60 anos, está sendo velado no Memorial Grupo PAF. A cerimônia ocorre até as 22h deste domingo. O velório será retomado às 8h de segunda-feira, com o sepultamento marcado para as 11h, no Cemitério Campo São Sebastião.

A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.

 

 

 


 
 

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