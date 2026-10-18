Quatro falecimentos foram registrados em Araçatuba e Andradina, com velórios iniciados neste domingo (18) e sepultamentos programados para esta segunda-feira (19).

Em Araçatuba, Luzia da Silva Curto, de 89 anos, está sendo velada desde as 12h deste domingo, no Cardassi Saudade. O sepultamento está previsto para as 10h de segunda-feira, no Cemitério Saudade.

Também em Araçatuba, Romilda Ferreira Gomes, de 77 anos, teve o velório iniciado às 12h deste domingo, no Cardassi Prestes Maia. O sepultamento ocorrerá às 10h de segunda-feira, no Cemitério Recanto de Paz.