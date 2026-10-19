Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (19), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
ODILON LOURENÇO BARBOSA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 18/10/2026, às 18h
Sepultamento: 19/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz
LUZIA DA SILVA CURTO – Araçatuba
Idade: 89 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 18/10/2026, às 14h
Sepultamento: 19/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Saudade
ROMILDA FERREIRA GOMES – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 18/10/2026, às 15h
Sepultamento: 19/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
JAIR MUTTI – Araçatuba
Idade: 67 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 18/10/2026, às 19h30
Sepultamento: 19/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Saudade
EUNICE ALVES PEREIRA – Araçatuba
Idade: 72 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 19/10/2026, às 10h
Sepultamento: 19/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Jardim da Luz
FERNANDO PEREIRA ARAÚJO – Araçatuba
Idade: 40 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 19/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 19/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz
DAIR DOURADO – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 19/10/2026, às 17h
Sepultamento: 20/10/2026, horário indefinido
Local: Não informado
IVANIR MURCIA – Birigui
Idade: 74 anos
Velório: Capela Bom Pastor, Sala 5
Data: 19/10/2026, início às 7h30
Sepultamento: 19/10/2026, saída às 16h
Local: Cemitério da Consolação
CONCEIÇÃO MOREIRA DE ALMEIDA – Birigui
Idade: 80 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 19/10/2026, às 6h
Sepultamento: 19/10/2026, às 15h
Local: Cemitério da Consolação em Birigui
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