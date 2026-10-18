Um ciclista de 61 anos ficou gravemente ferido após uma colisão lateral com um caminhão na manhã deste domingo (18), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 534, na alça de acesso à pista principal.

Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem da Folha da Região, o ciclista seguia atrás de uma Honda HR-V. Os dois veículos saíam da marginal com a intenção de acessar a rodovia.

Ao chegar à alça de aceleração, o motorista da HR-V parou para aguardar a passagem de um caminhão que trafegava pela pista principal. Na sequência, o ciclista teria entrado na rodovia e acabou atingido lateralmente pelo veículo de carga.