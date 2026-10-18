18 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

AGORA: Ciclista fica ferido após colisão com caminhão na Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Vítima foi projetada contra uma HR-V parada na alça de acesso, em Araçatuba; motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro.
Vítima foi projetada contra uma HR-V parada na alça de acesso, em Araçatuba; motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro.

Um ciclista de 61 anos ficou gravemente ferido após uma colisão lateral com um caminhão na manhã deste domingo (18), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 534, na alça de acesso à pista principal.

Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem da Folha da Região, o ciclista seguia atrás de uma Honda HR-V. Os dois veículos saíam da marginal com a intenção de acessar a rodovia.

Ao chegar à alça de aceleração, o motorista da HR-V parou para aguardar a passagem de um caminhão que trafegava pela pista principal. Na sequência, o ciclista teria entrado na rodovia e acabou atingido lateralmente pelo veículo de carga.

Com a força do impacto, o homem foi projetado contra a HR-V, que permanecia parada na alça de acesso. O ciclista sofreu ferimentos graves.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. Apesar da gravidade dos ferimentos, as informações preliminares indicam que o homem não corre risco de morte.

Motorista deixou o local

Após a colisão, o motorista do caminhão não parou e deixou o local do acidente. Até o momento, não havia informações sobre a identificação do veículo de carga ou de seu condutor.

A Polícia Militar Rodoviária preservou a área para os trabalhos da perícia, que deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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