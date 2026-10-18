Um ciclista de 61 anos ficou gravemente ferido após uma colisão lateral com um caminhão na manhã deste domingo (18), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 534, na alça de acesso à pista principal.
Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem da Folha da Região, o ciclista seguia atrás de uma Honda HR-V. Os dois veículos saíam da marginal com a intenção de acessar a rodovia.
Ao chegar à alça de aceleração, o motorista da HR-V parou para aguardar a passagem de um caminhão que trafegava pela pista principal. Na sequência, o ciclista teria entrado na rodovia e acabou atingido lateralmente pelo veículo de carga.
Com a força do impacto, o homem foi projetado contra a HR-V, que permanecia parada na alça de acesso. O ciclista sofreu ferimentos graves.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. Apesar da gravidade dos ferimentos, as informações preliminares indicam que o homem não corre risco de morte.
Motorista deixou o local
Após a colisão, o motorista do caminhão não parou e deixou o local do acidente. Até o momento, não havia informações sobre a identificação do veículo de carga ou de seu condutor.
A Polícia Militar Rodoviária preservou a área para os trabalhos da perícia, que deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.