Um grupo de professores ligado à Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), de Presidente Prudente, relatou ter sido alvo de ofensas durante um jantar na noite de sexta-feira (16), em um restaurante localizado na Avenida Brasília, em Araçatuba.

Segundo Odimar Silva, secretário de Administração da subsede da Apeoesp em Araçatuba, o grupo era formado por professores da ativa e aposentados que estiveram na cidade para participar de atividades de mobilização sindical.

Após o encerramento dos compromissos, os educadores decidiram jantar antes de retornar a Presidente Prudente. Eles escolheram o restaurante Bola 7, estabelecimento tradicional localizado na Avenida Brasília.