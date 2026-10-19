A medicina passou por transformações nas últimas décadas, com avanços nos exames, tratamentos e tecnologias. Em Araçatuba, duas trajetórias ajudam a mostrar essas mudanças: a do pediatra Luiz Geraldo Nogueira Fonseca, de 98 anos, que continua em atividade, e a do geriatra Luís Fernando Zonzini Salvariego, que atua no cuidado à população idosa.

As histórias foram reunidas por ocasião do Dia do Médico, celebrado no domingo (18), e mostram diferentes gerações de profissionais que compartilham a valorização da relação entre médico e paciente.

Uma carreira que atravessa gerações

Nascido em Araçatuba, em abril de 1928, Luiz Geraldo deixou a cidade em 1946 para estudar Medicina na então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Inicialmente, pretendia cursar Engenharia, mas mudou de ideia durante a viagem para prestar vestibular em São Paulo.