17 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Confira falecimentos em Araçatuba e Birigui neste sábado

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Priscila Neves da Silva Lopes, de 33 anos, e José Giácomo Grossi, conhecido como Zezão, de 67, são velados neste sábado (17)
Priscila Neves da Silva Lopes, de 33 anos, e José Giácomo Grossi, conhecido como Zezão, de 67, são velados neste sábado (17)

Araçatuba e Birigui registram neste sábado (17) as despedidas de Priscila Neves da Silva Lopes, de 33 anos, e José Giácomo Grossi, conhecido como Zezão, de 67 anos, respectivamente.

Em Araçatuba, Priscila Neves da Silva Lopes é velada na Capela Crisântemo, desde as 7h30 deste sábado. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Recanto de Paz.

Em Birigui, José Giácomo Grossi é velado na Capela Bom Pastor, sala 5. O velório começou às 20h desta sexta-feira (16), e o sepultamento está marcado para as 10h deste sábado, no Cemitério da Consolação.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens aos dois moradores.

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