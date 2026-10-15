Um estudante do segundo ano de Direito da Universidade Paulista (Unip), em Araçatuba, denunciou o coordenador do curso por supostas humilhações e ameaças de reprovação durante uma aula, em 30 de setembro. O aluno formalizou uma reclamação à direção da instituição e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Segundo o relato apresentado pelo estudante, o episódio ocorreu nos minutos finais de uma aula, quando o coordenador teria se dirigido a ele e a uma colega em tom exaltado, determinando que assinassem a lista de presença e deixassem a sala.

O aluno afirma que pediu ao docente que falasse em tom normal, mas teria recebido como resposta declarações ofensivas e intimidações diante dos demais estudantes.

Ameaça de reprovação