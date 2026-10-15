15 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
UNIVERSIDADE

Aluno de Direito denuncia coordenador por ameaças em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Estudante de Direito afirma ter sido humilhado diante da turma e ameaçado de reprovação; caso foi comunicado à direção da universidade e à Polícia Civil
Estudante de Direito afirma ter sido humilhado diante da turma e ameaçado de reprovação; caso foi comunicado à direção da universidade e à Polícia Civil

Um estudante do segundo ano de Direito da Universidade Paulista (Unip), em Araçatuba, denunciou o coordenador do curso por supostas humilhações e ameaças de reprovação durante uma aula, em 30 de setembro. O aluno formalizou uma reclamação à direção da instituição e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Segundo o relato apresentado pelo estudante, o episódio ocorreu nos minutos finais de uma aula, quando o coordenador teria se dirigido a ele e a uma colega em tom exaltado, determinando que assinassem a lista de presença e deixassem a sala.

O aluno afirma que pediu ao docente que falasse em tom normal, mas teria recebido como resposta declarações ofensivas e intimidações diante dos demais estudantes.

Ameaça de reprovação

Na reclamação encaminhada à direção da universidade, o estudante afirma que o coordenador ameaçou prejudicar seu desempenho acadêmico.

Segundo o documento, o docente teria dito que o aluno não seria aprovado na NP2, uma das avaliações do curso, nem no exame final.

O coordenador também teria afirmado que poderia impedir a conclusão da graduação e mencionado a existência de uma suposta “lista negra” de estudantes.

O aluno considera que as declarações ultrapassaram os limites de uma divergência em sala de aula e o expuseram a uma situação constrangedora diante dos colegas.

Ainda conforme sua versão, após o desentendimento, o coordenador teria encerrado a aula sem realizar a chamada e informado à turma que eventuais faltas seriam atribuídas ao estudante.

As acusações constam da reclamação apresentada pelo aluno e ainda não foram confirmadas por investigação interna ou procedimento policial.

Universidade é procurada

A Folha da Região procurou a direção da Unip em Araçatuba para solicitar esclarecimentos sobre a denúncia e saber se foi aberto procedimento interno para apurar os fatos.

Até o fechamento desta reportagem, não havia recebido resposta.

O espaço permanece aberto para manifestação da instituição e do coordenador citado.

Reclamação e boletim de ocorrência

A denúncia administrativa foi formalizada em 2 de outubro, com pedido de apuração da conduta do coordenador.

O estudante também solicitou que a universidade assegure o registro correto da presença dos alunos que compareceram à aula.

Na Polícia Civil, o boletim de ocorrência eletrônico foi iniciado em 4 de outubro e emitido no dia seguinte.

No registro, o aluno relata supostas injúria e constrangimento e informa possuir testemunhas presenciais e documentos relacionados ao episódio, incluindo conversas e o protocolo da reclamação administrativa.

O boletim documenta a comunicação dos fatos à polícia, mas não representa comprovação das acusações.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários