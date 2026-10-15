Um estudante do segundo ano de Direito da Universidade Paulista (Unip), em Araçatuba, denunciou o coordenador do curso por supostas humilhações e ameaças de reprovação durante uma aula, em 30 de setembro. O aluno formalizou uma reclamação à direção da instituição e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Segundo o relato apresentado pelo estudante, o episódio ocorreu nos minutos finais de uma aula, quando o coordenador teria se dirigido a ele e a uma colega em tom exaltado, determinando que assinassem a lista de presença e deixassem a sala.
O aluno afirma que pediu ao docente que falasse em tom normal, mas teria recebido como resposta declarações ofensivas e intimidações diante dos demais estudantes.
Ameaça de reprovação
Na reclamação encaminhada à direção da universidade, o estudante afirma que o coordenador ameaçou prejudicar seu desempenho acadêmico.
Segundo o documento, o docente teria dito que o aluno não seria aprovado na NP2, uma das avaliações do curso, nem no exame final.
O coordenador também teria afirmado que poderia impedir a conclusão da graduação e mencionado a existência de uma suposta “lista negra” de estudantes.
O aluno considera que as declarações ultrapassaram os limites de uma divergência em sala de aula e o expuseram a uma situação constrangedora diante dos colegas.
Ainda conforme sua versão, após o desentendimento, o coordenador teria encerrado a aula sem realizar a chamada e informado à turma que eventuais faltas seriam atribuídas ao estudante.
As acusações constam da reclamação apresentada pelo aluno e ainda não foram confirmadas por investigação interna ou procedimento policial.
Universidade é procurada
A Folha da Região procurou a direção da Unip em Araçatuba para solicitar esclarecimentos sobre a denúncia e saber se foi aberto procedimento interno para apurar os fatos.
Até o fechamento desta reportagem, não havia recebido resposta.
O espaço permanece aberto para manifestação da instituição e do coordenador citado.
Reclamação e boletim de ocorrência
A denúncia administrativa foi formalizada em 2 de outubro, com pedido de apuração da conduta do coordenador.
O estudante também solicitou que a universidade assegure o registro correto da presença dos alunos que compareceram à aula.
Na Polícia Civil, o boletim de ocorrência eletrônico foi iniciado em 4 de outubro e emitido no dia seguinte.
No registro, o aluno relata supostas injúria e constrangimento e informa possuir testemunhas presenciais e documentos relacionados ao episódio, incluindo conversas e o protocolo da reclamação administrativa.
O boletim documenta a comunicação dos fatos à polícia, mas não representa comprovação das acusações.
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