Um menino de 6 anos, sobrevivente de um grave acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba. A informação foi divulgada pelo hospital nesta sexta-feira (16).

Segundo o boletim médico, a criança deixou a unidade na tarde de quinta-feira (15) e permanece internada em um leito de enfermaria pediátrica. O menino se recupera de uma das cirurgias realizadas, apresenta evolução considerada boa e tem quadro clínico estável. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

A irmã dele, de 10 anos, também está internada na Santa Casa. De acordo com o hospital, a menina se recupera de uma cirurgia e apresenta quadro clínico estável. Os dois irmãos são os únicos sobreviventes do acidente que continuam internados na unidade. Outras duas crianças, de 9 e 7 anos, já receberam alta hospitalar.