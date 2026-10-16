Um menino de 6 anos, sobrevivente de um grave acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba. A informação foi divulgada pelo hospital nesta sexta-feira (16).
Segundo o boletim médico, a criança deixou a unidade na tarde de quinta-feira (15) e permanece internada em um leito de enfermaria pediátrica. O menino se recupera de uma das cirurgias realizadas, apresenta evolução considerada boa e tem quadro clínico estável. Ainda não há previsão de alta hospitalar.
A irmã dele, de 10 anos, também está internada na Santa Casa. De acordo com o hospital, a menina se recupera de uma cirurgia e apresenta quadro clínico estável. Os dois irmãos são os únicos sobreviventes do acidente que continuam internados na unidade. Outras duas crianças, de 9 e 7 anos, já receberam alta hospitalar.
A colisão ocorreu no dia 27 de setembro na rodovia Assis Chateaubriand, em Barbosa. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente envolveu um Volkswagen Gol e um caminhão Iveco Stralis, que tracionava um semirreboque.
Conforme a corporação, o caminhão seguia no sentido de Penápolis a José Bonifácio, enquanto o carro trafegava na direção contrária. Os veículos bateram de frente.
Dois adultos morreram no local. Outras quatro pessoas sobreviveram ao acidente, entre elas as crianças.
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