A Câmara Municipal de Araçatuba deve discutir na próxima segunda-feira (19) uma proposta que prevê aumento de aproximadamente 153,8% nos salários dos vereadores a partir de 2029. O Projeto de Resolução nº 47/2026 estabelece o subsídio mensal de R$ 16.500 para os parlamentares da próxima legislatura. Atualmente, o valor é de R$ 6.500. A matéria está entre os cinco projetos previstos na ordem do dia da 34ª sessão ordinária.
Conforme a justificativa apresentada no documento, o valor foi calculado considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre 2014 e 2029. Os autores também argumentam que os reajustes não foram computados nas fixações anteriores desde 2006. O novo subsídio, caso aprovado, terá validade a partir de 1º de janeiro de 2029, portanto, não altera a remuneração da atual legislatura.
O tema já foi adiado anteriormente. Em fevereiro deste ano, a votação foi postergada por 33 sessões, após pedido da própria presidente da Casa. Para a reunião desta segunda-feira, há expectativa, nos bastidores do Legislativo, e confirmado por fontes ligados ao legislativo de que Edna Flor volte a pedir a retirada da proposta da pauta.
Para que o projeto possa ser retirado de tramitação, ele precisa, obrigatoriamente, ser incluído na pauta da sessão. Na reunião de segunda-feira, o projeto deve ter a solicitação de retirada logo na abertura dos trabalhos. Em seguida, o pedido será submetido à apreciação e votação dos demais vereadores em plenário.
Além da discussão sobre os subsídios, os vereadores devem analisar, em primeira discussão e votação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo, que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo em Araçatuba. A proposta busca atualizar as regras municipais relacionadas ao ordenamento territorial, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor. O texto aborda questões como loteamentos, desmembramentos, infraestrutura urbana, condomínios, áreas públicas e parâmetros para ocupação de terrenos.
O projeto também estabelece critérios para a implantação de novos loteamentos, incluindo exigências de pavimentação, drenagem, redes de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica, acessibilidade e arborização. A matéria ainda prevê regras específicas para áreas de preservação ambiental e diferentes modalidades de empreendimentos imobiliários. Por se tratar de uma proposta extensa, o texto reúne disposições que podem influenciar o planejamento e a expansão urbana do município.
Os outros três itens da pauta são o que institui a Semana Municipal da Segurança e Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho; o Projeto de Lei nº 171/2026, que propõe dar o nome de Plínio de Souza à Rua 12 do Residencial Barcelona II; e o Projeto de Lei nº 175/2026, que prevê denominar Joaquim José Cardia a Rua 14 do mesmo loteamento.
A sessão está marcada para começar às 19h, na Câmara Municipal de Araçatuba.
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