A Câmara Municipal de Araçatuba deve discutir na próxima segunda-feira (19) uma proposta que prevê aumento de aproximadamente 153,8% nos salários dos vereadores a partir de 2029. O Projeto de Resolução nº 47/2026 estabelece o subsídio mensal de R$ 16.500 para os parlamentares da próxima legislatura. Atualmente, o valor é de R$ 6.500. A matéria está entre os cinco projetos previstos na ordem do dia da 34ª sessão ordinária.

Conforme a justificativa apresentada no documento, o valor foi calculado considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre 2014 e 2029. Os autores também argumentam que os reajustes não foram computados nas fixações anteriores desde 2006. O novo subsídio, caso aprovado, terá validade a partir de 1º de janeiro de 2029, portanto, não altera a remuneração da atual legislatura.

O tema já foi adiado anteriormente. Em fevereiro deste ano, a votação foi postergada por 33 sessões, após pedido da própria presidente da Casa. Para a reunião desta segunda-feira, há expectativa, nos bastidores do Legislativo, e confirmado por fontes ligados ao legislativo de que Edna Flor volte a pedir a retirada da proposta da pauta.