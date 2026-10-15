O Senado Federal aprovou, na noite desta quarta-feira (14), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. A mudança estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e reduz gradualmente a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial. No entanto, as novas regras ainda não entram em vigor imediatamente.

A PEC 221/2019 recebeu 75 votos favoráveis e apenas um contrário nos dois turnos de votação. Como a Câmara dos Deputados já havia aprovado o texto, a proposta segue agora para promulgação pelo Congresso Nacional. Por se tratar de uma emenda constitucional, não há necessidade de sanção presidencial.

Para esclarecer as principais mudanças, a Folha da Região entrevistou o advogado Pedro Augusto Chagas Júnior, especialista em Direito Trabalhista e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Araçatuba.