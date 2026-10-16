Irregularidades em componentes do motor foram identificadas durante a investigação sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte no rio Tietê, em Pereira Barreto. O acidente ocorreu em fevereiro de 2024, provocou a morte do piloto e deixou um passageiro gravemente ferido.
O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) reúne informações sobre as condições do avião anfíbio experimental e os fatores relacionados à ocorrência.
Conforme o documento técnico produzido durante a investigação, foram encontrados componentes que não eram próprios da aviação e peças adaptadas no sistema do motor. Entre os itens identificados, estavam radiador de óleo, filtros de ar e combustível utilizados em veículos terrestres, além de abraçadeiras de uso geral.
O piloto, Rosivaldo Mendes da Silva, tinha 38 anos na época do acidente. Segundo as informações reunidas no relatório, ele era proprietário de uma oficina de motocicletas em Sud Mennucci, município da região, e fazia a manutenção da aeronave.
O caso foi investigado pelo Cenipa, órgão ligado à Força Aérea Brasileira responsável por apurar ocorrências aeronáuticas com o objetivo de identificar fatores contribuintes e propor medidas para prevenir novos acidentes.
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