Irregularidades em componentes do motor foram identificadas durante a investigação sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte no rio Tietê, em Pereira Barreto. O acidente ocorreu em fevereiro de 2024, provocou a morte do piloto e deixou um passageiro gravemente ferido.

O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) reúne informações sobre as condições do avião anfíbio experimental e os fatores relacionados à ocorrência.

Conforme o documento técnico produzido durante a investigação, foram encontrados componentes que não eram próprios da aviação e peças adaptadas no sistema do motor. Entre os itens identificados, estavam radiador de óleo, filtros de ar e combustível utilizados em veículos terrestres, além de abraçadeiras de uso geral.