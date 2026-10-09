As polícias Militar e Civil continuam em diligências para localizar o suspeito de matar o pedreiro Tiago Fernandes Lourenço, de 36 anos. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (9), em uma obra na Avenida Euclides Miraguaia, em Birigui, onde os dois trabalhavam.
A reportagem esteve no local e acompanhou os trabalhos da perícia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito tiveram um desentendimento na última quarta-feira (7), durante o expediente. Na ocasião, Lourenço teria dado um tapa no rosto do colega.
Ainda segundo a polícia, após a agressão, o suspeito teria ameaçado a vítima, afirmando que a situação não ficaria daquela forma.
Pedreiro recebeu pelo menos sete facadas
Na manhã desta sexta-feira, o suspeito estava na obra quando encontrou novamente a vítima. Segundo o relato policial, ele teria atacado Lourenço com diversas facadas.
Equipes de socorro levaram o pedreiro ainda com vida ao pronto-socorro. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima recebeu pelo menos sete facadas, sendo uma delas no pescoço.
Após o crime, o suspeito fugiu correndo. Até o fechamento desta reportagem, as equipes policiais ainda não haviam conseguido localizá-lo.
Perícia apreende objetos no local do crime
A polícia isolou a área do homicídio para o trabalho da perícia técnica. Durante os procedimentos, os agentes apreenderam o celular da vítima, que apresentava diversos danos.
Além disso, os peritos encontraram um par de óculos de grau e um isqueiro embaixo de uma árvore, do outro lado da calçada onde ocorreu o assassinato. A suspeita é de que os objetos pertençam ao autor do crime.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio por motivo fútil. O 2º Distrito Policial de Birigui ficará responsável pelas investigações.
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