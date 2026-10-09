As polícias Militar e Civil continuam em diligências para localizar o suspeito de matar o pedreiro Tiago Fernandes Lourenço, de 36 anos. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (9), em uma obra na Avenida Euclides Miraguaia, em Birigui, onde os dois trabalhavam.

A reportagem esteve no local e acompanhou os trabalhos da perícia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito tiveram um desentendimento na última quarta-feira (7), durante o expediente. Na ocasião, Lourenço teria dado um tapa no rosto do colega.

Ainda segundo a polícia, após a agressão, o suspeito teria ameaçado a vítima, afirmando que a situação não ficaria daquela forma.

Pedreiro recebeu pelo menos sete facadas