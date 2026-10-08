A Polícia Civil realizou uma operação contra suspeitas de extorsão e agiotagem na manhã desta quinta-feira (8), em Araçatuba. Durante a ação, investigadores da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cumpriram três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma vítima relatar que havia contratado empréstimos particulares com cobrança de juros elevados. Posteriormente, ela teria passado a sofrer cobranças acompanhadas de graves ameaças.
Polícia apreende celulares e motocicletas
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos celulares e duas motocicletas. Os materiais passarão por análise para auxiliar no esclarecimento dos fatos.
Além disso, a operação buscou preservar provas e identificar a possível participação de outras pessoas nos crimes investigados.
Investigação continua
De acordo com a Polícia Civil, as diligências fazem parte de uma investigação que apura possíveis crimes de extorsão e agiotagem.
A 1ª DIG, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, continua responsável pelo caso.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.