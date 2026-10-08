08 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
OPERAÇÃO

Polícia prende suspeito de extorsão e agiotagem em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos celulares e duas motocicletas
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos celulares e duas motocicletas

A Polícia Civil realizou uma operação contra suspeitas de extorsão e agiotagem na manhã desta quinta-feira (8), em Araçatuba. Durante a ação, investigadores da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cumpriram três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma vítima relatar que havia contratado empréstimos particulares com cobrança de juros elevados. Posteriormente, ela teria passado a sofrer cobranças acompanhadas de graves ameaças.

Polícia apreende celulares e motocicletas

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos celulares e duas motocicletas. Os materiais passarão por análise para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Além disso, a operação buscou preservar provas e identificar a possível participação de outras pessoas nos crimes investigados.

Investigação continua

De acordo com a Polícia Civil, as diligências fazem parte de uma investigação que apura possíveis crimes de extorsão e agiotagem.

A 1ª DIG, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, continua responsável pelo caso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários