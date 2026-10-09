A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima terça-feira (13) a 33ª sessão ordinária de 2026, transferida por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. Entre os nove itens previstos na pauta, está um recurso que pede a reconsideração da decisão de não receber um projeto de lei sobre a circulação de veículos de mobilidade individual autopropelidos e ciclomotores nas vias públicas do município.

A proposta é de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro e será analisada no nono item da ordem do dia. O recurso questiona o entendimento de que o projeto não deveria ser recebido por tratar de matéria de competência da União. O autor argumenta que o município pode regulamentar aspectos da circulação desses veículos nas vias locais, com medidas voltadas à segurança de pedestres e condutores.

O projeto de lei original prevê regras para a circulação desses equipamentos, incluindo limites de velocidade, uso de capacete, proteção aos pedestres e condições para o transporte de passageiros, especialmente crianças. A proposta também aborda o estacionamento nas calçadas e a utilização de ciclovias e ciclofaixas. Neste momento, os vereadores vão analisar o recurso para decidir se a proposta poderá seguir sua tramitação legislativa.

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