A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima terça-feira (13) a 33ª sessão ordinária de 2026, transferida por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. Entre os nove itens previstos na pauta, está um recurso que pede a reconsideração da decisão de não receber um projeto de lei sobre a circulação de veículos de mobilidade individual autopropelidos e ciclomotores nas vias públicas do município.
A proposta é de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro e será analisada no nono item da ordem do dia. O recurso questiona o entendimento de que o projeto não deveria ser recebido por tratar de matéria de competência da União. O autor argumenta que o município pode regulamentar aspectos da circulação desses veículos nas vias locais, com medidas voltadas à segurança de pedestres e condutores.
O projeto de lei original prevê regras para a circulação desses equipamentos, incluindo limites de velocidade, uso de capacete, proteção aos pedestres e condições para o transporte de passageiros, especialmente crianças. A proposta também aborda o estacionamento nas calçadas e a utilização de ciclovias e ciclofaixas. Neste momento, os vereadores vão analisar o recurso para decidir se a proposta poderá seguir sua tramitação legislativa.
Projetos reconhecem entidades de assistência social e karatê
Outros dois itens da pauta tratam do reconhecimento de entidades que desenvolvem atividades sociais e esportivas em Araçatuba. O sétimo item prevê a votação do Projeto de Lei nº 184/2026, de autoria do vereador João Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Social Aliança de Amor.
Fundada formalmente em agosto de 2024, a entidade mantém a Casa de Apoio Aliança de Amor, que oferece acolhimento gratuito a pacientes e acompanhantes de outras cidades que procuram atendimento médico na Santa Casa de Araçatuba. Conforme a justificativa do projeto, o serviço disponibiliza alimentação, espaço para descanso, cozinha, lavanderia e pernoite. A associação mantém espaços separados para homens e mulheres, com unidades em diferentes endereços da cidade.
Já o oitavo item é o Projeto de Lei nº 185/2026, de autoria do vereador Hideto Honda, que propõe declarar de utilidade pública a Associação Grupo Hisatugo de Karatê de Araçatuba (AGHKA). Fundada pelo sensei Fábio Hisatugo, a entidade atua no ensino e na difusão do karatê, utilizando o esporte como ferramenta de disciplina, inclusão social e formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. A justificativa destaca a trajetória do fundador, que alcançou a graduação de 7º Dan em 2025, após mais de três décadas dedicadas à modalidade.
Outros projetos na pauta
Os demais itens incluem propostas para denominar ruas dos residenciais Vida Nova Araçatuba e Barcelona II em homenagem a Genilson Xisto, 2º Tenente Pastor Luiz Manoel da Silva, Plínio de Souza, Ariovaldo Pinto da Silva e Sueli Aparecida dos Santos Bezerra Silva. Também está prevista a votação de um projeto que declara de utilidade pública o Centro de Renovação Livres pela Palavra, entidade que, segundo a justificativa, presta atendimento gratuito a famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, além de desenvolver ações de recuperação e readaptação de pessoas com dependência de drogas e álcool.
A sessão está marcada para as 19h de terça-feira (13), na Câmara Municipal de Araçatuba.
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