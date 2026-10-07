Um homem conhecido pelo vulgo “Geminho” morreu na noite desta quarta-feira (7), após um confronto com policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no bairro Atlântico, em Araçatuba. Até a publicação deste texto, a identidade oficial da vítima ainda não havia sido divulgada pelas autoridades.

Segundo as primeiras informações apuradas, policiais teriam recebido denúncias de que o homem estaria armado e circulando pelo bairro. Durante a abordagem, teria ocorrido uma troca de tiros entre o suspeito e os agentes.

Durante o confronto, o homem foi atingido enquanto estava dentro de um veículo. Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.