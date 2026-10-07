Um homem conhecido pelo vulgo “Geminho” morreu na noite desta quarta-feira (7), após um confronto com policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no bairro Atlântico, em Araçatuba. Até a publicação deste texto, a identidade oficial da vítima ainda não havia sido divulgada pelas autoridades.
Segundo as primeiras informações apuradas, policiais teriam recebido denúncias de que o homem estaria armado e circulando pelo bairro. Durante a abordagem, teria ocorrido uma troca de tiros entre o suspeito e os agentes.
Durante o confronto, o homem foi atingido enquanto estava dentro de um veículo. Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Uma arma de fogo que estaria em posse do homem foi apreendida pelos policiais.
Após os disparos, a área foi imediatamente isolada e preservada para o trabalho da Perícia Criminal, que já está no local. Os peritos deverão recolher vestígios e analisar a posição dos envolvidos, os disparos e demais elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica da ocorrência.
Corpo será levado ao IML
Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico.
Somente depois dos procedimentos legais e da liberação do corpo, os familiares poderão realizar o velório e o sepultamento.
Irmão também morreu em ocorrência policial
O caso chama atenção ainda por um antecedente envolvendo a família. Em 2024, o irmão do homem, Anderson Moura de Souza, de 34 anos, também conhecido pelo apelido de “Geminho”, morreu durante uma ocorrência envolvendo policiais.
As circunstâncias daquela ocorrência foram apuradas pelas autoridades na época.
A ocorrência registrada nesta quarta-feira permanece em andamento e deverá ser apresentada à autoridade policial responsável pela investigação. O trabalho deverá buscar esclarecer as circunstâncias que antecederam o confronto e a sequência dos disparos.
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