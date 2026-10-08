Um homem ainda não identificado foi encontrado morto e com o corpo carbonizado na manhã desta quinta-feira (8), em uma área de vegetação próxima ao Ecoponto do bairro São José, em Araçatuba. O local fica na rua Rafael Manarelli e foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia.

Segundo informações preliminares da PM, testemunhas relataram ter ouvido gritos durante a madrugada. Também foram observadas marcas que aparentam ser de sangue na rua, levantando a possibilidade de que o homem tenha sido ferido antes de ser levado para a área onde o corpo foi localizado e queimado. A dinâmica, porém, ainda será investigada.

A Polícia Civil esteve no local e deve iniciar os trabalhos de investigação após a perícia. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre a autoria ou a motivação do crime.