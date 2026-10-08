Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (8), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
NAIR DA CONCEIÇÃO CECATTO PEDROSO – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 07/10/2026, às 14h
Sepultamento: 08/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Saudade
VERA LUCIA PEREIRA –Araçatuba
Idade: 64 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 08/10/2026, à 1h
Sepultamento: 08/10/2026, às 16h30
Local: Cemitério Saudade
MARIA MARGARIDA DIONISIO VIOL – Araçatuba
Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 08/10/2026, às 11h
Sepultamento: 08/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade
LOURDES FRANCISCA DE JESUS LIMA – Araçatuba
Idade: 65 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 08/10/2026, às 11h
Sepultamento: 08/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério não informado
ANDRÉ MOURA DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 36 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 08/10/2026, horário não definido
Sepultamento: 09/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Jardim da Luz
MANOEL DE ANDRADE SILVA – Birigui
Idade: 82 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 08/10/2026, às 3h30
Sepultamento: 08/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
SEVERINO PEREIRA DE LIMA – Birigui
Idade: 85 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 07/10/2026, às 21h
Sepultamento: 08/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
YOSHIME UMETA – Birigui
Idade: 91 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala Suíte 2)
Data: 08/10/2026, às 11h
Sepultamento: 09/10/2026, às 9h
Local: Cemitério da Consolação
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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