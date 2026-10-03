Confira os velórios e sepultamentos programados para este sábado (3), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

CASSIO NUNES DA MATTA – Araçatuba

Idade: 64 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 03/10/2026, às 07h30

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 03/10/2026, às 14h