Confira os velórios e sepultamentos programados para este sábado (3), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
CASSIO NUNES DA MATTA – Araçatuba
Idade: 64 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 03/10/2026, às 07h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 03/10/2026, às 14h
ALCIDES QUINTANA – Araçatuba
Idade: 82 anos
Local do velório: Igreja Batista – bairro Jussara
Data e horário do velório: 03/10/2026, às 09h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: Não informado
GILDA MONTAGNOLI MASSON – Birigui
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 6) – Birigui
Data e horário do velório: 03/10/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 04/10/2026, às 13h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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