A Polícia Militar encontrou, na noite desta quinta-feira (1º), duas armas que teriam sido usadas na troca de tiros que terminou com dois homens mortos em Araçatuba. Os revólveres estavam abandonados em um terreno baldio no bairro Águas Claras, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.
Até então, a polícia procurava três armas retiradas do local do confronto após as mortes. Com a localização dos dois revólveres, uma terceira arma continua desaparecida.
Revólveres estavam em terreno baldio
De acordo com o novo boletim, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que as armas estariam em um terreno baldio no cruzamento das ruas Brigadeiro Faria Lima e José Maurício de Souza.
As equipes foram ao endereço e, durante as buscas no matagal, encontraram dois revólveres calibre .38. Um deles estava com a numeração ilegível. O outro, consta no sistema como registrado em nome de uma empresa de segurança de São José dos Pinhais (PR).
A Polícia Civil apreendeu os dois armamentos e determinou a requisição de exame pericial. A investigação deverá esclarecer a relação de cada arma com o confronto.
Três armas foram retiradas após mortes
A troca de tiros ocorreu na noite de quarta-feira (30), no bairro Águas Claras, e terminou com as mortes de dois homens, de 19 e 43 anos.
Segundo a apuração policial, os dois teriam se desentendido antes do confronto. Posteriormente, o homem de 43 anos teria retornado armado e efetuado disparos contra o jovem de 19 anos, que também estaria armado e reagiu.
Imagens de câmeras de segurança analisadas pela Polícia Civil mostram ainda um homem de 24 anos recolhendo armas próximas aos corpos após o tiroteio. Conforme o registro policial, três armamentos teriam sido retirados do local.
A Polícia Civil segue investigando o caso e ainda busca esclarecer o destino da terceira arma.
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