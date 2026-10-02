A Polícia Militar encontrou, na noite desta quinta-feira (1º), duas armas que teriam sido usadas na troca de tiros que terminou com dois homens mortos em Araçatuba. Os revólveres estavam abandonados em um terreno baldio no bairro Águas Claras, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.

Até então, a polícia procurava três armas retiradas do local do confronto após as mortes. Com a localização dos dois revólveres, uma terceira arma continua desaparecida.

Revólveres estavam em terreno baldio

De acordo com o novo boletim, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que as armas estariam em um terreno baldio no cruzamento das ruas Brigadeiro Faria Lima e José Maurício de Souza.