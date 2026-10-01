A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três armas de fogo retiradas do local da troca de tiros que terminou com dois homens mortos, na noite de quarta-feira (30), no bairro Águas Claras, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação após o confronto.

O caso aconteceu por volta das 22h, na Rua Natalino P. da Silva. Durante as diligências, a polícia identificou um homem de 24 anos que aparece nas gravações recolhendo armas próximas aos corpos.

Câmeras registraram retirada das armas

De acordo com o boletim de ocorrência, as imagens mostram o homem de 24 anos pegando uma arma que estava próxima a um dos envolvidos. Depois, ele aparece recolhendo outras duas armas que estavam ao lado do corpo do segundo homem.