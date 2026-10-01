A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três armas de fogo retiradas do local da troca de tiros que terminou com dois homens mortos, na noite de quarta-feira (30), no bairro Águas Claras, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação após o confronto.
O caso aconteceu por volta das 22h, na Rua Natalino P. da Silva. Durante as diligências, a polícia identificou um homem de 24 anos que aparece nas gravações recolhendo armas próximas aos corpos.
Câmeras registraram retirada das armas
De acordo com o boletim de ocorrência, as imagens mostram o homem de 24 anos pegando uma arma que estava próxima a um dos envolvidos. Depois, ele aparece recolhendo outras duas armas que estavam ao lado do corpo do segundo homem.
Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado teria repassado duas dessas armas a um jovem de 18 anos. Ambos seriam moradores do bairro Águas Claras.
Em depoimento, o homem de 24 anos afirmou que recolheu duas armas por temer que outras pessoas se apoderassem delas. Depois, segundo o relato, entregou os armamentos a uma pessoa que conhecia apenas de vista.
O investigado também declarou que trocou de roupa por medo de que atribuíssem a ele a morte de um dos envolvidos.
Polícia aponta divergências no relato
No entanto, a autoridade policial apontou divergências entre o depoimento e as imagens analisadas. Segundo a decisão registrada no BO, as gravações não mostram a agitação de pessoas que estariam tentando pegar os armamentos, como relatado pelo investigado.
Além disso, conforme a análise policial, as imagens indicam que o homem de 24 anos e o jovem de 18 anos estavam juntos momentos antes dos fatos. A identificação do segundo investigado, porém, ainda depende de confirmação, segundo o registro.
A polícia foi até um endereço relacionado ao jovem de 18 anos, mas não o encontrou. As armas também não foram localizadas.
Polícia procura três armas
Diante da situação, a Polícia Civil determinou novas diligências para identificar e localizar o jovem de 18 anos e encontrar as três armas retiradas do local.
Além disso, os investigadores devem buscar imagens de outras câmeras de monitoramento nas proximidades. O objetivo é esclarecer o trajeto percorrido com os armamentos e o destino dado a eles.
A polícia também prevê exames periciais e confronto balístico para auxiliar na investigação.
O homem de 24 anos passou a ser investigado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após prestar depoimento, ele foi liberado, já que a autoridade policial entendeu que não havia situação de flagrante naquele momento.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.