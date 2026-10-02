A vereadora de Araçatuba e candidata a deputada federal Edna Flor (Podemos) procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) na manhã desta sexta-feira (2) e registrou boletim de ocorrência após constatar o furto e a danificação de materiais de propaganda eleitoral.
Edna concorre a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Podemos e consta com candidatura deferida na Justiça Eleitoral.
Em depoimento, a candidata relatou que, desde a segunda quinzena de setembro, materiais de campanha foram subtraídos em diferentes pontos da cidade. Segundo o registro, estão entre os itens banners de propaganda eleitoral compostos por base plástica, haste de alumínio e lona com a fotografia da candidata.
Ainda de acordo com o relato, os casos teriam ocorrido nas avenidas Waldemar Alves, Prestes Maia e Dois de Dezembro e nas ruas dos Fundadores, Pastor José Ferreira de Freitas e Severino Cosmo de Araújo, além de pontos no bairro São José.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Edna afirmou que mais de 50 peças teriam sido atingidas pelos episódios.
“Muitas bandeiras nossas foram furtadas, queimadas, rasgadas, danificadas. Entre bases das bandeiras e as estruturas, foram mais de 50 peças danificadas”, declarou.
A candidata disse que a campanha dispõe de quantidade limitada de bandeiras e afirmou que os materiais foram instalados em locais escolhidos para não prejudicar a circulação de pedestres e cadeirantes nem a visibilidade dos motoristas.
“Por isso, estamos aqui registrando essa ocorrência. Porque essa cultura da violência, do ódio, do vandalismo, do desrespeito na política não pode imperar”, afirmou.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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