A vereadora de Araçatuba e candidata a deputada federal Edna Flor (Podemos) procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) na manhã desta sexta-feira (2) e registrou boletim de ocorrência após constatar o furto e a danificação de materiais de propaganda eleitoral.

Edna concorre a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Podemos e consta com candidatura deferida na Justiça Eleitoral.

Em depoimento, a candidata relatou que, desde a segunda quinzena de setembro, materiais de campanha foram subtraídos em diferentes pontos da cidade. Segundo o registro, estão entre os itens banners de propaganda eleitoral compostos por base plástica, haste de alumínio e lona com a fotografia da candidata.