APARECIDA LIMA FOGOLIN – Araçatuba
Idade: 69 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 01/10/2026, às 21h
Sepultamento: 02/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
PATRICIA MENEGASSI – Araçatuba
Idade: 41 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 02/10/2026, às 9h
Sepultamento: 02/10/2026, às 12h
Local: Crematório Cardassi
LEANDRO DOS SANTOS EDUARDO (LÉO SANTOS) – Birigui
Idade: 48 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 02/10/2026, às 6h
Sepultamento: 02/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS – Santópolis do Aguapeí
Idade: 91 anos
Velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí
Data: 02/10/2026, às 12h
Sepultamento: 03/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí
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