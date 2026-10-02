02 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta sexta-feira (02) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Prefeitura de Araçatuba

APARECIDA LIMA FOGOLIN – Araçatuba
Idade: 69 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 01/10/2026, às 21h
Sepultamento: 02/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz

PATRICIA MENEGASSI – Araçatuba
Idade: 41 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 02/10/2026, às 9h
Sepultamento: 02/10/2026, às 12h
Local: Crematório Cardassi

LEANDRO DOS SANTOS EDUARDO (LÉO SANTOS) – Birigui
Idade: 48 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 02/10/2026, às 6h
Sepultamento: 02/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS – Santópolis do Aguapeí
Idade: 91 anos
Velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí
Data: 02/10/2026, às 12h
Sepultamento: 03/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí

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