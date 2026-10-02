Restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos que comercializam alimentos em Araçatuba e demais cidades do Estado de São Paulo terão que mudar a forma de oferecer ketchup, maionese, mostarda e outros condimentos a partir deste domingo (4).

A nova determinação estabelece que esses produtos sejam disponibilizados em embalagens individuais e de uso único quando forem oferecidos para acompanhar sanduíches, salgados e alimentos semelhantes.

Na prática, recipientes compartilhados, como as tradicionais bisnagas de molho deixadas sobre as mesas ou balcões para uso de vários clientes, deixam de ser permitidos nos estabelecimentos abrangidos pela norma.