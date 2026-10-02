Restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos que comercializam alimentos em Araçatuba e demais cidades do Estado de São Paulo terão que mudar a forma de oferecer ketchup, maionese, mostarda e outros condimentos a partir deste domingo (4).
A nova determinação estabelece que esses produtos sejam disponibilizados em embalagens individuais e de uso único quando forem oferecidos para acompanhar sanduíches, salgados e alimentos semelhantes.
Na prática, recipientes compartilhados, como as tradicionais bisnagas de molho deixadas sobre as mesas ou balcões para uso de vários clientes, deixam de ser permitidos nos estabelecimentos abrangidos pela norma.
A mudança é determinada pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS), órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Regra vale em todo o estado
A determinação está prevista na Portaria CVS nº 3, publicada no Diário Oficial do Estado em julho. Os estabelecimentos receberam um período de 90 dias para realizar as adequações necessárias.
Com o fim desse prazo, a regra passa a valer a partir de 4 de outubro, atingindo os municípios de todas as regiões paulistas, incluindo Araçatuba e as cidades do noroeste do estado.
Por que a mudança foi adotada?
Segundo a Vigilância Sanitária, a alteração está relacionada à segurança dos alimentos e à redução do risco de contaminação.
A preocupação está no compartilhamento de recipientes que são manuseados por diferentes consumidores. Com os produtos em embalagens individuais, a norma busca diminuir o contato entre clientes e os mesmos recipientes.
O que muda para o consumidor?
Quem pedir ketchup, maionese, mostarda ou outros molhos nos estabelecimentos abrangidos pela regra deverá receber o produto em porção individual e descartável.
A medida não muda quais condimentos podem ser oferecidos, mas estabelece como eles devem ser disponibilizados ao consumidor.
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