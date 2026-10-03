Candidatos de Araçatuba e Birigui que disputam vagas de deputado estadual e federal concentram neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições, as últimas atividades de campanha nas ruas. As agendas incluem caminhadas, carreata, visitas ao comércio e ações em bairros das duas cidades.
Em Araçatuba, o candidato a deputado estadual Dilador Borges programou uma caminhada pelo Calçadão, na região central, a partir das 10h. Segundo a agenda divulgada pela campanha, a atividade inclui encontro com comerciantes e moradores. Às 14h, a programação continua com caminhada pelos bairros da cidade.
Também em Araçatuba, a candidata a deputada federal Edna Flor divulgou um ato final para este sábado. O encontro está marcado para as 8h, em frente à Associação de Cabos e Soldados, na avenida João Arruda Brasil. O material divulgado pela campanha apresenta a atividade como o último encontro antes da eleição.
O candidato a deputado estadual Fred Wilson, também de Araçatuba, informou à reportagem uma programação dividida em diferentes regiões da cidade. Pela manhã, das 9h30 às 12h30, está prevista uma caminhada pelo Calçadão. Às 14h, a campanha programou uma ação na zona leste, com encerramento previsto para as 17h.
Ainda segundo a agenda encaminhada por Fred Wilson, a programação segue à noite na região da Pompeu, até as 22h. A campanha informou que as atividades serão realizadas com apoiadores ao longo do último dia permitido para ações de rua.
Em Birigui, o candidato a deputado estadual André Fermino programou uma carreata para este sábado. A concentração está prevista para as 9h, seguida pela saída do grupo. À tarde, segundo a agenda encaminhada à reportagem, o candidato deverá realizar visitas a bairros do município.
Também de Birigui, o candidato a deputado federal Professor Gilmar informou que a agenda deste sábado será dedicada a visitas ao comércio local durante a manhã. À tarde, a programação prevê atividades de campanha na região. Na sexta-feira, o candidato realizou ações com apoiadores e amigos.
As atividades de rua deste sábado obedecem ao prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material gráfico, como santinhos, podem ser realizadas até as 22h. Depois desse horário, essas formas de propaganda ficam proibidas.
Santinhos e propaganda no domingo
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo alerta ainda para o chamado “derrame de santinhos”, que consiste em espalhar material de campanha em locais de votação ou vias próximas. A prática configura propaganda irregular e pode caracterizar crime eleitoral.
A partir das 22h deste sábado, também ficam proibidas bandeiras móveis e mesas destinadas à distribuição de material de campanha.
No domingo (4), dia da votação, candidatos, partidos e apoiadores não podem realizar campanha nas ruas, distribuir santinhos, promover carreatas ou abordar eleitores para pedir votos. O eleitor pode manifestar sua preferência de forma individual e silenciosa, inclusive com camiseta, broche, adesivo ou bandeira. A boca de urna é crime eleitoral.
Candidatos que não enviaram agenda
A reportagem da Folha da Região entrou em contato com os demais candidatos de Araçatuba e Birigui para solicitar informações sobre a programação do último dia de campanha nas ruas. Até a finalização desta matéria, porém, as respectivas campanhas ou candidatos não haviam encaminhado a agenda prevista para este sábado.
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