Candidatos de Araçatuba e Birigui que disputam vagas de deputado estadual e federal concentram neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições, as últimas atividades de campanha nas ruas. As agendas incluem caminhadas, carreata, visitas ao comércio e ações em bairros das duas cidades.

Em Araçatuba, o candidato a deputado estadual Dilador Borges programou uma caminhada pelo Calçadão, na região central, a partir das 10h. Segundo a agenda divulgada pela campanha, a atividade inclui encontro com comerciantes e moradores. Às 14h, a programação continua com caminhada pelos bairros da cidade.

Também em Araçatuba, a candidata a deputada federal Edna Flor divulgou um ato final para este sábado. O encontro está marcado para as 8h, em frente à Associação de Cabos e Soldados, na avenida João Arruda Brasil. O material divulgado pela campanha apresenta a atividade como o último encontro antes da eleição.