Eleitores com mais de 80 anos terão prioridade máxima para votar no primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). Eles devem ser atendidos antes dos demais grupos preferenciais, independentemente do momento em que chegarem à seção eleitoral.
A preferência também abrange outros grupos, entre eles pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), enfermos e obesos. Nesses casos, é considerada a ordem de chegada entre os beneficiários da prioridade.
Mais de 1 milhão têm mais de 80 anos
No estado de São Paulo, mais de 1 milhão de eleitores estão na faixa acima dos 80 anos. Como o voto é facultativo a partir dos 70 anos, essas pessoas podem decidir se comparecem ou não às urnas.
Além disso, mais de 8,5 milhões de paulistas com mais de 60 anos estão aptos a votar. Esse grupo representa quase 25% do eleitorado estadual.
Outros grupos também têm preferência
A legislação também garante preferência na fila a candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, militares e agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia da eleição. Doadores de sangue também integram a lista.
No caso dos doadores, a preferência ocorre depois dos demais grupos prioritários e é necessário apresentar comprovante de doação válido por 120 dias.
Mães e pais acompanhados de filhos com deficiência ou TEA também têm preferência. Conforme a Justiça Eleitoral, não é necessário apresentar laudo ou atestado médico para obter o atendimento prioritário nesses casos.
Pessoas com deficiência têm regras de acessibilidade
Eleitores com deficiência visual podem entrar e permanecer na seção eleitoral acompanhados de cão-guia. A urna eletrônica também dispõe de recursos de acessibilidade, como áudio, fones descartáveis, teclado em Braille e intérprete de Libras.
Em São Paulo, o programa Seu Voto Importa oferece transporte individual, gratuito e porta a porta para eleitores que atendam aos critérios estabelecidos. Para o primeiro turno, o prazo de solicitação terminou em 27 de setembro. Para eventual segundo turno, o pedido pode ser feito até 5 de outubro.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.