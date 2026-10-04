Eleitores com mais de 80 anos terão prioridade máxima para votar no primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). Eles devem ser atendidos antes dos demais grupos preferenciais, independentemente do momento em que chegarem à seção eleitoral.

A preferência também abrange outros grupos, entre eles pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), enfermos e obesos. Nesses casos, é considerada a ordem de chegada entre os beneficiários da prioridade.

Mais de 1 milhão têm mais de 80 anos

No estado de São Paulo, mais de 1 milhão de eleitores estão na faixa acima dos 80 anos. Como o voto é facultativo a partir dos 70 anos, essas pessoas podem decidir se comparecem ou não às urnas.