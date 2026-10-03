A mulher encontrada morta dentro de uma residência na rua Afonso Paula Souza, em Araçatuba, na manhã deste sábado (3), foi identificada como Eliane Paula Santos da Silva. O companheiro dela foi preso em flagrante por feminicídio após, segundo o boletim de ocorrência, confessar à polícia que a esganou e depois a atingiu com uma faca.

De acordo com o registro policial, o caso chegou inicialmente à Polícia Militar como uma ocorrência de encontro de cadáver. Uma equipe foi ao imóvel e encontrou familiares da vítima no local. O Samu já havia comparecido à residência e constatado a morte, classificada no atendimento como “morte suspeita”.

Aos policiais, o companheiro relatou que Eliane havia passado parte da noite em frente à residência com familiares. Segundo a versão apresentada por ele, durante a madrugada, a mulher entrou na casa e os dois iniciaram uma discussão, que teria evoluído para agressões físicas mútuas, com empurrões.