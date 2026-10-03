03 de outubro de 2026
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FEMINICÍDIO

Homem é preso após confessar morte da companheira em Araçatuba

Por Vítor Moretti e Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Segundo boletim de ocorrência, vítima foi esganada e atingida com golpe de faca no tórax; Eliane Paula Santos da Silva foi encontrada morta dentro de casa neste sábado
Segundo boletim de ocorrência, vítima foi esganada e atingida com golpe de faca no tórax; Eliane Paula Santos da Silva foi encontrada morta dentro de casa neste sábado

A mulher encontrada morta dentro de uma residência na rua Afonso Paula Souza, em Araçatuba, na manhã deste sábado (3), foi identificada como Eliane Paula Santos da Silva. O companheiro dela foi preso em flagrante por feminicídio após, segundo o boletim de ocorrência, confessar à polícia que a esganou e depois a atingiu com uma faca.

De acordo com o registro policial, o caso chegou inicialmente à Polícia Militar como uma ocorrência de encontro de cadáver. Uma equipe foi ao imóvel e encontrou familiares da vítima no local. O Samu já havia comparecido à residência e constatado a morte, classificada no atendimento como “morte suspeita”.

Aos policiais, o companheiro relatou que Eliane havia passado parte da noite em frente à residência com familiares. Segundo a versão apresentada por ele, durante a madrugada, a mulher entrou na casa e os dois iniciaram uma discussão, que teria evoluído para agressões físicas mútuas, com empurrões.

O homem afirmou ainda que, após o primeiro desentendimento, Eliane teria pedido ao irmão dele que abrisse o portão, mas permaneceu dentro do imóvel. Na sequência, ele disse ter ouvido uma nova discussão e o barulho de uma garrafa quebrando.

Por volta das 8h, segundo o relato registrado no boletim, ele teria percebido que Eliane estava morta.

Perícia identifica ferimento no tórax

Eliane foi encontrada deitada de costas sobre um colchão e coberta por uma manta. Na avaliação preliminar, os policiais observaram equimoses e marcas na região do pescoço, além de escoriações.

Os policiais também identificaram marcas recentes no corpo do companheiro, principalmente no pescoço, ombro esquerdo e antebraços. Diante dos sinais de violência, a ocorrência passou a ser tratada como possível feminicídio e o local foi preservado para a realização da perícia.

Durante os trabalhos periciais, após a movimentação do corpo, foi constatado sangramento na região esquerda do tórax.

Conforme o boletim de ocorrência, após a constatação da lesão, os policiais voltaram a questionar o companheiro sobre o que havia acontecido. Nesse momento, Admilson teria confessado que esganou Eliane e, posteriormente, desferiu um golpe de faca no tórax da vítima.

Diante dos elementos encontrados no local e do relato atribuído ao homem no boletim de ocorrência, ele recebeu voz de prisão em flagrante por feminicídio.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Admilson permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.

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