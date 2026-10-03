Eleitores da região de Araçatuba terão candidatos de diferentes municípios na disputa por vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O levantamento elaborado a partir de informações compiladas pela Folha da Região reúne nomes de Araçatuba, Birigui, Andradina e outros municípios da região administrativa.

A relação está dividida entre candidatos a deputado federal e deputado estadual, com o objetivo de facilitar a consulta dos eleitores. A lista considera os nomes que constavam como concorrentes no levantamento de referência de 30 de setembro de 2026, além da inclusão de Professor Gilmar, de Birigui, na relação de candidatos a deputado federal.

Candidatos a deputado federal