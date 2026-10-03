Eleitores da região de Araçatuba terão candidatos de diferentes municípios na disputa por vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
O levantamento elaborado a partir de informações compiladas pela Folha da Região reúne nomes de Araçatuba, Birigui, Andradina e outros municípios da região administrativa.
A relação está dividida entre candidatos a deputado federal e deputado estadual, com o objetivo de facilitar a consulta dos eleitores. A lista considera os nomes que constavam como concorrentes no levantamento de referência de 30 de setembro de 2026, além da inclusão de Professor Gilmar, de Birigui, na relação de candidatos a deputado federal.
Candidatos a deputado federal
Araçatuba
- Alex Guru
- Cido Saraiva
- Dr. Flavio Salatino
- Edna Flor
- Ícaro do Atamor
- Nei Giron
- Netinho Maia
Andradina
- Grilo Instrutor de Auto Escola
- Hugo Zamboni
- Professor Luzimar
- Silas Carlos
Birigui
- Luciana Gatti
- Professor Gilmar
Ilha Solteira
- Otávio Gomes
Candidatos a deputado estadual
Araçatuba
- Dilador
- Dr. Filipe Fornari
- Dr. Luciano Gomes
- Fred Wilson
- Luis Boatto
- Pugina
- Sargento Parra
Andradina
- Edgar Dourado
- Guilherme Pugliese
Birigui
- André Fermino
Ilha Solteira
- Marly Souza
Mirandópolis
- Everton Sodário
Penápolis
- Dr. Samir
Pereira Barreto
- Fernando Canevari
Lista pode sofrer alterações
O levantamento foi atualizado ao longo da semana e considera as informações disponíveis na data de referência da apuração. A relação pode apresentar ausências, e a situação de candidaturas pode mudar em razão de decisões da Justiça Eleitoral, incluindo deferimentos, indeferimentos e recursos. Por esse motivo, a lista não deve ser considerada definitiva. Para conferir a situação atualizada de cada registro, o eleitor pode consultar o sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral.
Como funciona a eleição para deputado?
Diferentemente das eleições para prefeito, governador e presidente, em que o resultado depende diretamente da votação dos candidatos, a escolha de deputados federais e estaduais segue o sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados na distribuição das vagas. O quociente eleitoral é calculado pela divisão do total de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. A partir desse cálculo, são definidas as vagas a que cada partido ou federação pode ter direito, observadas também as regras de votação mínima e de distribuição das sobras. Depois, as vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou federação, conforme a legislação eleitoral. Portanto, não basta ser individualmente bem votado: o desempenho coletivo da legenda também influencia o resultado.
Um exemplo conhecido é o do humorista Tiririca, eleito deputado federal por São Paulo em 2010. Naquele pleito, ele recebeu mais de 1,3 milhão de votos, contribuindo para que sua coligação conquistasse cadeiras que também foram ocupadas por outros candidatos. O caso ficou conhecido nacionalmente e ajuda a ilustrar como uma votação individual expressiva pode influenciar a representação de uma legenda no sistema proporcional.
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