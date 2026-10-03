Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste sábado (3) em uma residência na rua Afonso Paula de Sousa, no bairro Araçatuba G, em Araçatuba. O corpo apresentava marcas de agressão e um possível ferimento provocado por objeto perfurocortante.
Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica estiveram no local, assim como o delegado responsável pelo atendimento da ocorrência. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.
O companheiro da vítima foi encaminhado à delegacia, inicialmente na condição de testemunha. Conforme informações apuradas pela reportagem no local, o caso é investigado sob suspeita de feminicídio. A eventual responsabilização pelo crime dependerá do avanço das investigações.
De acordo com informações repassadas pela polícia, o casal teria histórico de brigas e havia se envolvido em uma discussão na noite anterior à localização do corpo.
Duas crianças do casal estavam no imóvel no período em que a morte pode ter ocorrido. As circunstâncias em que elas foram encontradas e outras informações relacionadas à presença delas no local deverão ser esclarecidas pela investigação.
A perícia realizou os trabalhos na residência para reunir elementos que possam ajudar a determinar a dinâmica da morte. A causa do óbito deverá ser confirmada pelos exames periciais.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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