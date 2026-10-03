Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste sábado (3) em uma residência na rua Afonso Paula de Sousa, no bairro Araçatuba G, em Araçatuba. O corpo apresentava marcas de agressão e um possível ferimento provocado por objeto perfurocortante.

Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica estiveram no local, assim como o delegado responsável pelo atendimento da ocorrência. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

O companheiro da vítima foi encaminhado à delegacia, inicialmente na condição de testemunha. Conforme informações apuradas pela reportagem no local, o caso é investigado sob suspeita de feminicídio. A eventual responsabilização pelo crime dependerá do avanço das investigações.