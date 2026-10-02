02 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES NA REGIÃO

Chuva pode marcar 1º turno das eleições em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Previsão indica pancadas no domingo, com possibilidade de chuva durante parte da votação
Previsão indica pancadas no domingo, com possibilidade de chuva durante parte da votação

O domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026, deve ser marcado por instabilidade no tempo em Araçatuba e cidades da região. Segundo a previsão do IPMet/Unesp apresentada para Araçatuba, os termômetros devem variar entre 21°C e 33°C, com previsão de 6,9 milímetros de chuva e ventos de até 20 km/h.

De acordo com a previsão da Climatempo informada para Araçatuba, o dia deve começar com chuva forte pela manhã. A instabilidade pode continuar no início da tarde, antes da diminuição das nuvens e do retorno do sol. A previsão pode sofrer alterações até o domingo.

A votação do primeiro turno ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília, em todo o país. Os eleitores de Araçatuba e região devem, portanto, encontrar condições de tempo instável em parte do período destinado à votação.

Como fica nas regiões próximas

Em Bauru, a previsão do IPMet/Unesp indica mínima de 18°C e máxima de 30°C no domingo. O cenário também é de instabilidade, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta possibilidade moderada de eventos hidrológicos na Região Geográfica Intermediária de Bauru devido à previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns pontos.

Em São José do Rio Preto, a previsão aponta temperatura entre 21°C e 31°C, com 87% de possibilidade de chuva e cerca de 13 milímetros previstos, segundo o Tempo Agora.

Já em Presidente Prudente, a previsão do Met Office indica mínima de 21°C e máxima de 29°C, com possibilidade de pancadas a partir do horário do almoço.

O cenário regional acompanha uma tendência de instabilidade no estado de São Paulo. O Inmet prevê avanço de áreas de chuva e tempestades em diferentes regiões do Sudeste, enquanto o Cemaden mantém atenção para possibilidade de pancadas fortes e ocorrências como alagamentos pontuais em áreas de Bauru e São José do Rio Preto.

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