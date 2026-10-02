O domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026, deve ser marcado por instabilidade no tempo em Araçatuba e cidades da região. Segundo a previsão do IPMet/Unesp apresentada para Araçatuba, os termômetros devem variar entre 21°C e 33°C, com previsão de 6,9 milímetros de chuva e ventos de até 20 km/h.

De acordo com a previsão da Climatempo informada para Araçatuba, o dia deve começar com chuva forte pela manhã. A instabilidade pode continuar no início da tarde, antes da diminuição das nuvens e do retorno do sol. A previsão pode sofrer alterações até o domingo.

A votação do primeiro turno ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília, em todo o país. Os eleitores de Araçatuba e região devem, portanto, encontrar condições de tempo instável em parte do período destinado à votação.

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