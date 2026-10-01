Dois homens morreram após uma troca de tiros na noite desta quarta-feira, 30, no bairro Águas Claras, em Araçatuba. O confronto aconteceu no cruzamento das ruas Natalino Pereira da Silva e José Maurício de Souza, em frente a um bar.
Segundo informações iniciais, um homem chegou ao estabelecimento e atirou contra outro, que revidou. O homem atingido primeiro tentou correr, mas caiu no chão. Mesmo ferido, ele teria disparado contra o autor dos primeiros tiros.
O homem que iniciou os disparos morreu no local. Já o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.
Polícia investiga circunstâncias do confronto
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para preservar os vestígios do tiroteio.
O IC (Instituto de Criminalística) também foi chamado para realizar a perícia, que deverá ajudar a esclarecer a sequência dos disparos e as circunstâncias das duas mortes.
Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas. Também não há informações oficiais sobre a motivação do confronto.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
A Folha da Região acompanha a ocorrência e atualizará as informações assim que houver confirmação sobre a identidade das vítimas e novos detalhes da investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.