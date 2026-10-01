01 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

AGORA: Troca de tiros deixa dois homens mortos em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Atirador foi morto pelo seu alvo, que também não resistiu após ser socorrido
Atirador foi morto pelo seu alvo, que também não resistiu após ser socorrido

Dois homens morreram após uma troca de tiros na noite desta quarta-feira, 30, no bairro Águas Claras, em Araçatuba. O confronto aconteceu no cruzamento das ruas Natalino Pereira da Silva e José Maurício de Souza, em frente a um bar.

Segundo informações iniciais, um homem chegou ao estabelecimento e atirou contra outro, que revidou. O homem atingido primeiro tentou correr, mas caiu no chão. Mesmo ferido, ele teria disparado contra o autor dos primeiros tiros.

O homem que iniciou os disparos morreu no local. Já o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Polícia investiga circunstâncias do confronto

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para preservar os vestígios do tiroteio.
O IC (Instituto de Criminalística) também foi chamado para realizar a perícia, que deverá ajudar a esclarecer a sequência dos disparos e as circunstâncias das duas mortes.

Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas. Também não há informações oficiais sobre a motivação do confronto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Folha da Região acompanha a ocorrência e atualizará as informações assim que houver confirmação sobre a identidade das vítimas e novos detalhes da investigação.

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