Dois homens morreram após uma troca de tiros na noite desta quarta-feira, 30, no bairro Águas Claras, em Araçatuba. O confronto aconteceu no cruzamento das ruas Natalino Pereira da Silva e José Maurício de Souza, em frente a um bar.

Segundo informações iniciais, um homem chegou ao estabelecimento e atirou contra outro, que revidou. O homem atingido primeiro tentou correr, mas caiu no chão. Mesmo ferido, ele teria disparado contra o autor dos primeiros tiros.

O homem que iniciou os disparos morreu no local. Já o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Polícia investiga circunstâncias do confronto