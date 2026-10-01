01 de outubro de 2026
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DUPLO HOMICÍDIO

Polícia identifica dois mortos em troca de tiros em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19, morreram após troca de tiros no residencial Águas Claras, em Araçatuba
Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19, morreram após troca de tiros no residencial Águas Claras, em Araçatuba

A Polícia Civil identificou como Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19, os dois homens que morreram após uma troca de tiros no final da noite de quarta-feira (30), no residencial Águas Claras, em Araçatuba. O caso ocorreu na rua João dos Santos Lima, em frente a uma adega.

A Folha da Região noticiou o caso ainda na noite de quarta-feira, quando as identidades e as circunstâncias do confronto ainda não haviam sido divulgadas. O registro elaborado pela Polícia Civil e informações levantadas pela Polícia Militar durante o atendimento trouxeram novos detalhes sobre o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cléber seria proprietário de uma loja de roupas nas proximidades da adega. Conforme relatos colhidos pela polícia, ele teria se incomodado com a presença de Gustavo nas imediações do estabelecimento, dando início a um desentendimento entre os dois.

Após a discussão, Cléber deixou o local e, posteriormente, retornou armado, segundo as informações registradas pela polícia.

Câmeras registraram confronto

A dinâmica passou a ser analisada pela Polícia Civil com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento que registraram parte da ocorrência.

Segundo informações levantadas pelos policiais militares durante o atendimento, as imagens mostram Cléber caminhando pela rua em direção à adega. Ele teria sacado uma arma e efetuado disparos contra Gustavo, que estava acompanhado de outras pessoas na calçada.

Gustavo teria corrido durante os primeiros disparos e, em seguida, sacado uma arma que carregava na cintura e atirado de volta.

Ainda conforme o registro policial, Gustavo foi atingido e caiu na calçada, de onde teria continuado a efetuar disparos. Cléber também foi baleado e caiu no meio da rua.

Dois morreram

Cléber recebeu atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada no local.

Gustavo foi socorrido por pessoas ligadas à adega e levado à Santa Casa de Araçatuba, onde também morreu.

A Polícia Militar isolou a área para preservar os vestígios e permitir o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil acompanharam os procedimentos.

Até a elaboração do registro da ocorrência, não havia informação sobre a apreensão das armas que teriam sido utilizadas nem sobre o recolhimento de cápsulas ou projéteis.

Investigação continua

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e permanece sob investigação.

As imagens de monitoramento deverão ser analisadas durante a apuração para esclarecer a dinâmica do confronto, a sequência dos disparos e as circunstâncias que antecederam as mortes.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

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