A Polícia Civil identificou como Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19, os dois homens que morreram após uma troca de tiros no final da noite de quarta-feira (30), no residencial Águas Claras, em Araçatuba. O caso ocorreu na rua João dos Santos Lima, em frente a uma adega.
A Folha da Região noticiou o caso ainda na noite de quarta-feira, quando as identidades e as circunstâncias do confronto ainda não haviam sido divulgadas. O registro elaborado pela Polícia Civil e informações levantadas pela Polícia Militar durante o atendimento trouxeram novos detalhes sobre o caso.
De acordo com o boletim de ocorrência, Cléber seria proprietário de uma loja de roupas nas proximidades da adega. Conforme relatos colhidos pela polícia, ele teria se incomodado com a presença de Gustavo nas imediações do estabelecimento, dando início a um desentendimento entre os dois.
Após a discussão, Cléber deixou o local e, posteriormente, retornou armado, segundo as informações registradas pela polícia.
Câmeras registraram confronto
A dinâmica passou a ser analisada pela Polícia Civil com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento que registraram parte da ocorrência.
Segundo informações levantadas pelos policiais militares durante o atendimento, as imagens mostram Cléber caminhando pela rua em direção à adega. Ele teria sacado uma arma e efetuado disparos contra Gustavo, que estava acompanhado de outras pessoas na calçada.
Gustavo teria corrido durante os primeiros disparos e, em seguida, sacado uma arma que carregava na cintura e atirado de volta.
Ainda conforme o registro policial, Gustavo foi atingido e caiu na calçada, de onde teria continuado a efetuar disparos. Cléber também foi baleado e caiu no meio da rua.
Dois morreram
Cléber recebeu atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada no local.
Gustavo foi socorrido por pessoas ligadas à adega e levado à Santa Casa de Araçatuba, onde também morreu.
A Polícia Militar isolou a área para preservar os vestígios e permitir o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil acompanharam os procedimentos.
Até a elaboração do registro da ocorrência, não havia informação sobre a apreensão das armas que teriam sido utilizadas nem sobre o recolhimento de cápsulas ou projéteis.
Investigação continua
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e permanece sob investigação.
As imagens de monitoramento deverão ser analisadas durante a apuração para esclarecer a dinâmica do confronto, a sequência dos disparos e as circunstâncias que antecederam as mortes.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.