A Polícia Civil identificou como Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19, os dois homens que morreram após uma troca de tiros no final da noite de quarta-feira (30), no residencial Águas Claras, em Araçatuba. O caso ocorreu na rua João dos Santos Lima, em frente a uma adega.

A Folha da Região noticiou o caso ainda na noite de quarta-feira, quando as identidades e as circunstâncias do confronto ainda não haviam sido divulgadas. O registro elaborado pela Polícia Civil e informações levantadas pela Polícia Militar durante o atendimento trouxeram novos detalhes sobre o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cléber seria proprietário de uma loja de roupas nas proximidades da adega. Conforme relatos colhidos pela polícia, ele teria se incomodado com a presença de Gustavo nas imediações do estabelecimento, dando início a um desentendimento entre os dois.