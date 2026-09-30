O novo pronto-socorro de Araçatuba deve começar a funcionar até 12 de novembro, segundo previsão apresentada pela secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, durante audiência pública realizada na noite desta terça-feira (29), na Câmara Municipal.
A data, porém, ainda depende da conclusão e da entrega da obra. Segundo Lucila, alguns serviços permanecem em andamento, enquanto a Secretaria de Saúde já iniciou os preparativos para a mudança.
“Se tudo der certo e a obra for entregue na próxima semana, sem muitas necessidades de ajuste, o que eu tinha prometido é que entre 30 e 45 dias nós mudávamos. Como nós já começamos a fazer algumas tratativas, a gente espera que até dia 12 de novembro, se tudo der certo, a gente muda”, afirmou.
Equipamentos começam a chegar
De acordo com a secretária, está em andamento a instalação de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, e a pasta já começou a levar equipamentos para o prédio.
Ainda há serviços pendentes, como instalação de torneiras e conclusão da parte elétrica no terceiro pavimento. Por isso, a previsão de 12 de novembro está condicionada à execução desses trabalhos e a eventuais ajustes identificados após a entrega da obra.
O tomógrafo também aguarda instalação. Segundo Lucila, o procedimento estava previsto anteriormente, mas não ocorreu porque faltava um painel quando a empresa responsável esteve no local. A expectativa agora é que o equipamento seja instalado em outubro.
“Várias coisas que, durante a nossa entrada lá para ir levando os materiais, a gente foi identificando”, explicou.
Capacidade para 20 mil atendimentos
Nesta semana, o prefeito Lucas Zanatta divulgou nas redes sociais imagens de uma visita às obras. Segundo as informações publicadas, a nova estrutura terá capacidade para até 20 mil atendimentos por mês.
O prédio contará com três acessos independentes, ala psiquiátrica, exames de imagem e espaço exclusivo para o Samu, além da ampliação do número de leitos.
Os leitos destinados a adultos passarão dos atuais 12 para 24, enquanto os infantis aumentarão de seis para dez. Na emergência, serão seis leitos, ante os atuais três, com possibilidade de chegar a oito.
Segundo o prefeito, o investimento na nova estrutura é de R$ 6,5 milhões, realizado pelo UniSalesiano.
Tomógrafo e novos equipamentos
Em agosto, Lucila já havia informado que a construção estava na fase final. Na ocasião, a previsão era de que a Secretaria precisaria de aproximadamente 40 a 45 dias após a entrega da obra para instalar equipamentos, concluir a estrutura interna e preparar a equipe para a mudança.
Entre as melhorias previstas estão tomógrafo, aparelho de ultrassom, dois novos equipamentos de raio-X e laboratório interno. A expectativa é agilizar a realização e a liberação de exames.
Outra mudança será na área de observação. Atualmente, homens e mulheres permanecem no mesmo ambiente. Na nova unidade, haverá espaços separados.
“Mesmo que o paciente não deva permanecer mais de 24 horas no pronto-socorro, é nosso dever oferecer um ambiente mais digno e adequado durante esse período”, afirmou a secretária em entrevista concedida no mês passado.
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