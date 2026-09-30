O novo pronto-socorro de Araçatuba deve começar a funcionar até 12 de novembro, segundo previsão apresentada pela secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, durante audiência pública realizada na noite desta terça-feira (29), na Câmara Municipal.

A data, porém, ainda depende da conclusão e da entrega da obra. Segundo Lucila, alguns serviços permanecem em andamento, enquanto a Secretaria de Saúde já iniciou os preparativos para a mudança.

“Se tudo der certo e a obra for entregue na próxima semana, sem muitas necessidades de ajuste, o que eu tinha prometido é que entre 30 e 45 dias nós mudávamos. Como nós já começamos a fazer algumas tratativas, a gente espera que até dia 12 de novembro, se tudo der certo, a gente muda”, afirmou.