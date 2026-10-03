Os eleitores de Birigui terão transporte coletivo gratuito neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. A medida foi anunciada pela Prefeitura e prevê a circulação de linhas especiais na área urbana durante o período de votação.
O transporte coletivo, que normalmente não funciona aos domingos no município, será disponibilizado para facilitar o deslocamento dos moradores até os locais de votação.
Na área urbana, os ônibus vão operar das 7h30 às 17h, com itinerários partindo dos bairros em direção ao Terminal Urbano. A partir do terminal, os passageiros poderão embarcar em outras linhas caso precisem seguir para diferentes regiões da cidade.
Como não haverá cobrança de tarifa, o embarque e o desembarque serão realizados exclusivamente pela porta traseira dos ônibus.
Zona rural
Também haverá transporte para moradores da zona rural. A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelos veículos, mediante autorização da Justiça Eleitoral.
Os horários previstos são das 8h às 10h e das 13h às 16h.
O serviço atenderá moradores dos bairros Baixotes, Casa de Tábua, Baguaçu, Pau Lavrado, Córrego Fundo, Moinho, Goulart, Taquari e Tupi.
A orientação é que os eleitores consultem previamente os pontos de embarque e se programem para chegar com antecedência aos locais de votação.
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