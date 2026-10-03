03 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES NA REGIÃO

Birigui terá ônibus gratuitos para eleitores neste domingo

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil | Imagem ilustrativa
Linhas especiais vão funcionar das 7h30 às 17h para atender eleitores
Linhas especiais vão funcionar das 7h30 às 17h para atender eleitores

Os eleitores de Birigui terão transporte coletivo gratuito neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. A medida foi anunciada pela Prefeitura e prevê a circulação de linhas especiais na área urbana durante o período de votação.

O transporte coletivo, que normalmente não funciona aos domingos no município, será disponibilizado para facilitar o deslocamento dos moradores até os locais de votação.

Na área urbana, os ônibus vão operar das 7h30 às 17h, com itinerários partindo dos bairros em direção ao Terminal Urbano. A partir do terminal, os passageiros poderão embarcar em outras linhas caso precisem seguir para diferentes regiões da cidade.

Como não haverá cobrança de tarifa, o embarque e o desembarque serão realizados exclusivamente pela porta traseira dos ônibus.

Zona rural

Também haverá transporte para moradores da zona rural. A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelos veículos, mediante autorização da Justiça Eleitoral.

Os horários previstos são das 8h às 10h e das 13h às 16h.

O serviço atenderá moradores dos bairros Baixotes, Casa de Tábua, Baguaçu, Pau Lavrado, Córrego Fundo, Moinho, Goulart, Taquari e Tupi.

A orientação é que os eleitores consultem previamente os pontos de embarque e se programem para chegar com antecedência aos locais de votação.

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