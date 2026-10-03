Os eleitores de Birigui terão transporte coletivo gratuito neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. A medida foi anunciada pela Prefeitura e prevê a circulação de linhas especiais na área urbana durante o período de votação.

O transporte coletivo, que normalmente não funciona aos domingos no município, será disponibilizado para facilitar o deslocamento dos moradores até os locais de votação.

Na área urbana, os ônibus vão operar das 7h30 às 17h, com itinerários partindo dos bairros em direção ao Terminal Urbano. A partir do terminal, os passageiros poderão embarcar em outras linhas caso precisem seguir para diferentes regiões da cidade.