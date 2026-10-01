01 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira (1°) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (1°)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (1°)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (1°), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

ADAIR PEREIRA – Araçatuba
Idade: 56 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 19h30
Sepultamento: 01/10/2026, às 9h30
Local: Cemitério Saudade


APARECIDO GUILHERME DE MOURA – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 6h
Sepultamento: 01/10/2026, horário não definido
Local: Crematório Cardassi


SONIA MARIA RODRIGUES – Araçatuba
Idade: 70 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 01/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 01/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz


ADELAIDE MARIO PAVOVI – Araçatuba e Guaíçara
Idade: 91 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 8h
Sepultamento: 01/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Municipal de Guaíçara


LUIZ ZORZETO – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 10h30
Sepultamento: Data e horário não definidos
Local: Cemitério Jardim da Luz


MIZUE HIRAISHI – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 11h
Sepultamento: 02/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz


BELIZARIO DE GRANDE – Clementina
Idade: 74 anos
Velório: Velório Municipal de Clementina
Data: 01/10/2026, às 7h
Sepultamento: 01/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal de Clementina


CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Valparaíso
Idade: 71 anos
Velório: Velório Municipal de Valparaíso
Data: 01/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 01/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Valparaíso


ANTONIA ALVES VALENTIM – Birigui
Idade: 89 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 30/09/2026, às 19h
Sepultamento: 01/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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