Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (1°), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
ADAIR PEREIRA – Araçatuba
Idade: 56 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 19h30
Sepultamento: 01/10/2026, às 9h30
Local: Cemitério Saudade
APARECIDO GUILHERME DE MOURA – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 6h
Sepultamento: 01/10/2026, horário não definido
Local: Crematório Cardassi
SONIA MARIA RODRIGUES – Araçatuba
Idade: 70 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 01/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 01/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz
ADELAIDE MARIO PAVOVI – Araçatuba e Guaíçara
Idade: 91 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 8h
Sepultamento: 01/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Municipal de Guaíçara
LUIZ ZORZETO – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 10h30
Sepultamento: Data e horário não definidos
Local: Cemitério Jardim da Luz
MIZUE HIRAISHI – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 01/10/2026, às 11h
Sepultamento: 02/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz
BELIZARIO DE GRANDE – Clementina
Idade: 74 anos
Velório: Velório Municipal de Clementina
Data: 01/10/2026, às 7h
Sepultamento: 01/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal de Clementina
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Valparaíso
Idade: 71 anos
Velório: Velório Municipal de Valparaíso
Data: 01/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 01/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Valparaíso
ANTONIA ALVES VALENTIM – Birigui
Idade: 89 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 30/09/2026, às 19h
Sepultamento: 01/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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